TCE abre inscrições para o Webinário “Causas frequentes de rejeição de contas”

20/01/21 - 14:08:52

Os novos gestores dos municípios sergipanos já podem acessar o site do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) para efetuar sua inscrição​ no treinamento que abrirá os trabalhos da Escola de Contas (Ecojan) no ano de 2021. Extensiva também aos prefeitos reeleitos, a ação ocorrerá no próximo dia 2, às 9h, com transmissão pelo canal da Ecojan no Youtube.

Conforme o conselheiro Carlos Pinna, diretor da Ecojan, a ideia do Webinário “Causas frequentes de rejeição de contas” é que os prefeitos em início de mandato adquiram os conhecimentos necessários para minimizar os riscos do cometimento de erros na utilização dos recursos públicos. “Vamos mostrar os problemas mais comuns detectados pelos Tribunais de Contas”, observa o conselheiro.

Os palestrantes serão dois procuradores-gerais: Luis Alberto Meneses, do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) e José Roberto Torres Gomes, do MPC do Tocantins. “Teremos a experiência local, com a qualificação técnica e o vasto conhecimento do Dr. Luis Alberto, além da colaboração de um profissional de outro estado, o Dr. José Roberto, também extremamente preparado e que nos apresentará situações que certamente são comuns no processo de análise de contas˜, acrescenta Pinna.

Ainda segundo o diretor da Ecojan, o próximo treinamento, já em fase de elaboração, será voltado aos integrantes do Legislativo municipal.

Fonte e foto TCE