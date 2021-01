Vacinação é iniciada no Hospital Gabriel Soares para profissionais da saúde

20/01/21 - 11:41:42

O Hospital Gabriel Soares, do Sistema Hapvida, foi o primeiro da rede particular do estado de Sergipe a receber, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a imunização contra a Covid-19 para os profissionais de saúde. A vacinação aconteceu na manhã desta terça-feira, 19, e contou com a presença do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, da vice-prefeita Katarina Feitosa, da secretária municipal de saúde de Aracaju Waneska Feitoza, a diretora médica Dra Paula Helena, o infectologista Dr. André Erreria, a pediatra Dra. Tarsila Xavier e a equipe técnica. A primeira etapa de imunização será para os profissionais de saúde, iniciando por aqueles que estão na linha de frente do Hospital. Em todo o Brasil, o Sistema Hapvida já conta com mais de 19.600 pacientes recuperados da Covid-19. Destes, somente em Sergipe, em são mais de 1.600 altas.

Sobre o Sistema Hapvida

Fonte e foto assessoria