Yeda Maranhão integra a ala de compositores do Salgueiro e já foi indicada ao Grammy Latino. Aos 76 anos, ex-doméstica lembra infância difícil

Nascida em São Luis no Maranhão, Yeda tem 76 anos e mora no Rio de Janeiro. A artista, que foi comparada à cantora Alcione durante sua apresentação nas Audições às Cegas, bateu um papo com o Gshow, nos bastidores do programa. Integrante da ala de compositores do Salgueiro, ela lembra infância difícil e recomeço no Rio de Janeiro.