Advogado prevê que se dará incidência de vacinação antecipada, mesmo que seja crime

21/01/21 - 17:07:17

Um advogado que atua na área política, que pediu reserva do seu nome, disse nesta quinta-feira (21) que a vacinação em algumas cidades, de Sergipe e de todo o Brasil, trarão “surpresas iguais ao do pagamento do auxílio emergencial, quando se descobriu que milhares de pessoas receberam sem ter direito”.

Explicou, que no caso da vacina, autoridades, aliados e familiares “vão passar por cima dos protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pelas Secretaria Estaduais de Saúde”. Habituado com o sistema, onde quem está com o comando “acha que deve levar vantagem”, dificilmente vão ser cumpridas as determinações protocolares, mesmo com a vigilância permanente dos Ministérios Públicos e até de agentes da Polícia”.

Para o advogado, “dificilmente um desses prefeitos não vão deixar de vacinar seus chefes políticos, aqueles que participaram direta e financeiramente de suas campanhas, de familiares e lideranças que lhe asseguram o mandato, estando ou não na área de risco ou tenham prioridade por trabalhar no próprio sistema de Saúde”.

Acrescentou que todas essas fraudes que beneficiam seus blocos políticos políticos podem ser percebidas com maior clareza na aplicação da segunda dose, porque tantos ou setores de vigilância quanto toda a população estarão mais atentos e prontos para denunciar, “porque a questão Saúde e a Covid-19 está causando mortes e a grande maioria das pessoas está ansiosa pela imunização”

Segundo o advogado, como está publicado nas redes sociais, divulgada por um Escritório de Advocacia, “Carteirada para Vacinação é Crime, conforme Artigo 33, Parágafro Único, da Lei de Abuso de Autoridade: Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública, ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação social ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Pena: detenção de 6 meses a dois anos e multa”.