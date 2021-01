Belivaldo diz que está proibida qualquer manifestação sobre Carnaval e haverá uma fiscalização severa em torno disso

21/01/21 - 18:32:23

Logo após reunião com o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), o governador Belivaldo Chagas (PSS), em entrevista a jornalistas, falou sobre as definições acordadas durante o encontro realizado nesta quinta-feira: fica proibida qualquer manifestação alusiva ao Carnaval e que haverá fiscalização severa em torno disso. Já em relação à possibilidade de cancelamento do ponto facultativo alusivo à data, Belivaldo só tomará qualquer decisão no dia 29 de janeiro.

– Será um decreto forte no sentido de coibir, de todas as formas possíveis e imagináveis, qualquer evento que possa se caracterizar como evento carnavalesco, digamos assim. Vamos ter uma força-tarefa com o objetivo de coibir qualquer ato nesse sentido. Não tomamos uma posição a ter feriado ou não, ter ponto facultativo ou não ter. Vamos baixar um decreto normatizando isso até sexta-feira da próxima semana, porque queremos observar a curva nos próximos dias”, disse o governador.

Músicos – Outro ponto abordado diz respeito à solicitação da categoria de músicos para ampliar o quantitativo de profissionais no palco. Segundo o governador, a partir de agora fica permitido que quatro músicos estejam no palco.

“Há uma solicitação dos artistas no sentido de que a gente aumente a quantidade de músicos no palco de dois para seis músicos. Nós vamos permitir quatro artistas no palco”, pontuou Belivaldo.