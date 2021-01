Calebes distribuirão água e canetas para inscritos do ENEM na entrada da UFS

21/01/21 - 11:14:55

Neste domingo, 24 de janeiro, a partir das 11h, jovens voluntários do projeto Missão Calebe estarão recepcionando os inscritos do ENEM na entrada principal da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Durante a ação, os calebes irão distribuir água, canetas esferográficas tinta preta e 350 literaturas sobre como lidar com a ansiedade e ter esperança.

Segundo o responsável pela Missão Calebe no estado de Sergipe, pastor Denill Sousa, a ação seguirá os protocolos de segurança da OMS. “A Missão Calebe acontece há mais de 10 anos em toda a América do Sul. Neste ano, adaptamos as ações sociais para o período de pandemia. Os nossos voluntários estarão seguindo as normas de saúde, mas cumprindo a missão de servir a estes jovens que mesmo em um tempo difícil, continuam sonhando e correndo atrás dos seus objetivos”, coloca.

A calebe Amanda Lagos fez a prova do ENEM há 3 anos e relembra como foi um momento de expectativa e tensão. “Uma palavra de incentivo antes da prova, uma água para relaxar, faz sim, toda a diferença, pois o momento é de muita expectativa para os candidatos.”, enfatiza.

A Missão Calebe é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas qualquer pessoa pode participar e se tornar um voluntário das ações que acontecem durante as férias de janeiro. O projeto tem um caráter educacional, social e religioso. No estado de Sergipe, mais de 3.000 calebes estão espalhados realizando ações solidárias e conferências em comunidades.

Conheça mais o projeto no site https://www.adventistas.org/pt/jovens/projeto/missao-calebe/

Por Luciana Diniz