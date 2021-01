Exposição Natureza Gigante: uma viagem incrível pelo mundo dos insetos

21/01/21 - 11:37:40

A mostra Natureza Gigante segue em cartaz no RioMar Aracaju até 14 de fevereiro, com acesso gratuito e aberta à visitação no mesmo horário de funcionamento do shopping.

A mostra apresenta réplicas animatrônicas de insetos gigantes, com som e movimento, que chamam a atenção do público pela perfeição dos detalhes. De forma lúdica, a diversão retrata a importância desses seres para a natureza em seus diversos aspectos.

Em um cenário que reproduz o habitat dos bichinhos, a exposição reúne diversão e conhecimento promovendo aos visitantes a oportunidade de aprender como vivem os insetos, como se organizam em sociedade, entre outras curiosidades sobre o grupo de animais com o maior número de espécies existentes no planeta.

A mostra traz dez insetos entre formiga, joaninha, borboleta azul, besouro rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto, além de dois predadores naturais dos bichinhos, a aranha caranguejeira e o escorpião negro. Através de placas informativas, o visitante pode conferir sobre cada uma das espécies, suas características e os diversos efeitos positivos que estes animais proporcionam aos seres humanos.

Serviço

O quê? Exposição Natureza Gigante

Quando? Até 14 de fevereiro

Onde? Praça de Eventos Rio – RioMar Aracaju

Horário de funcionamento? De segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados das 12h às 21h.

Quanto? Acesso e gratuito

Fonte e foto assessoria