Hospitais de Estância e Glória vacinam seus primeiros profissionais da saúde

21/01/21 - 15:51:02

Os profissionais da Rede Estadual de Saúde, que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, continuam sendo vacinados em Sergipe. Na quarta-feira, 20, no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, que possui oito leitos para atendimento aos casos da doença, o primeiro a receber o imunizante foi o médico clínico geral Agnaldo Anselmo da Cruz, de 76 anos.

Chamou a atenção de todos a postura do profissional que atua no pronto socorro, que assinou um termo de responsabilidade onde não quis se afastar da unidade durante a pandemia. “Estou muito feliz por fazer parte deste momento tão importante e que nos traz esperança de dias melhores. Fico honrado em ser o primeiro a ser vacinado aqui na unidade”, disse.

Para o Técnico em Radiologia Anderson Soares de Lima, que trabalha há 14 anos no Hospital Regional de Glória, e atua desde o início da pandemia na linha de frente, a sensação agora é de alívio. “Há 11 meses enfrento um dos piores vírus do mundo, me considero vencedor, porque desde o início eu estou me dando de peito aberto para cuidar das pessoas. Eu só tenho a agradecer”, relata.

No Hospital Regional Dr. Jessé de Andrade Fontes, situado em Estância, quem iniciou a vacinação foi a enfermeira Marisa Vieira de Melo, profissional atua na unidade desde 2018. “Estou na linha de frente desde o início da pandemia, faço as coletas de pacientes com suspeita de Covid-19 e continuo fazendo esse trabalho. Um orgulho fazer desse momento grandioso. Passa um filme na cabeça de tudo que vivenciei, me sinto privilegiada e só tenho a agradecer a Deus e peço que aconteça logo para todos”, pontuou.

Segundo a superintendente da unidade, Luara Carvalho Araújo, 46 profissionais foram vacinados, todos trabalham na linha de frente e esse ponta pé inicial será um marco na história da unidade, que 20 leitos de UTI, 15 de enfermaria e cinco de estabilização. “Momentos delicados e de muita tensão vivemos por aqui. Iniciar essa nova fase por meio da vacinação, mesmo que não seja a princípio para todo mundo, é poder enxergar uma luz no fim do túnel. Esse dia foi emocionante, um fato histórico que vai fazer parte da minha vida como profissional”, enfatizou.