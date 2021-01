Reparo na rede de abastecimento na Av João Bebe Água deixa o Bairro sem água

21/01/21 - 05:19:40

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou que vai executar uma manutenção de rede de abastecimento na Avenida João Bebe Água, esquina com rua A do Bairro Madre Paulina, no município de São Cristóvão, nesta quinta-feira (21) das 8h às 13h.

O abastecimento de água do Bairro Madre Paulina vai ficar comprometido durante esse horário.

Para a execução dessa obra vai haver a interdição de meia pista da Avenida João Bebe Água. O reabastecimento de água será feito de forma gradativa vai acontecer após a correção, sem qualquer outro aviso.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.