Seduc forma professores em Didática Específica em Matemática

21/01/21 - 15:19:56

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED) e do Serviço de Ensino Fundamental (SEF), em parceria com o Instituto Mathema e Fundação Lemann, está formando uma equipe de referência no ensino de Matemática composta por 42 professores que atuam no ensino fundamental em 36 escolas da rede estadual de ensino, a fim de apoiar a implementação dos novos currículos, promover melhorias no ensino e garantir a aprendizagem dos alunos.

A formatura do Programa Formar do Curso Didática Específica em Matemática (Mathema) acontece online nesta quinta-feira, 21, das 14h às 15h, e poderá ser assistida através do link de acesso: https://meet.google.com/wbx-hrfo-mto.

A capacitação foi composta por 12 módulos, sendo nove semipresenciais e três totalmente online. Com o surgimento da pandemia causada pelo Coronavírus, foi realizada uma reorganização nos encontros formativos que seriam presenciais no ano de 2020, e passaram a ser online, através de videoconferências.

Para a professora Ana Lúcia Lima da Rocha Muricy Souza, diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), “o curso é uma excelente oportunidade de formação continuada que contribui para a troca de boas práticas e discussões aprofundadas sobre o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes”. Segundo ela, essa colaboração se torna ainda mais importante no contexto de implementação dos novos currículos, que representam uma mudança para todos os educadores.

A professora Kelly Valença, chefe de Serviço de Ensino Fundamental (SEF/DED) ressalta que a formação deve ser significativa para os professores, colocando-os como protagonistas do seu processo de desenvolvimento e contemplando elementos do seu dia a dia de trabalho.

O professor Gleysson Souza dos Santos, coordenador pedagógico do SEF, vê o investimento em políticas para a melhoria do ensino de Matemática como fundamental, já que é possível observar, pelo QEdu (ferramenta que utiliza tecnologia e dados para auxiliar professores e gestores públicos a tomarem melhores decisões baseadas em evidências), que a maioria dos alunos não tem o aprendizado adequado ou não aprendeu as habilidades esperadas para a sua série.

A cursista e professora Maria José Barreto relembra que a formação inicial dos professores não dava conta de metodologias e estratégias de ensino que facilitam o real aprendizado dos estudantes no componente curricular de Matemática. “Com o curso, pudemos ampliar nosso conhecimento e prática de sala de aula e ter uma visão amplificada como formadores”, disse.

O Curso Mathema disponibilizou excelentes professores que ministraram toda a formação e que criaram vínculos afetivos e pedagógicos com os cursistas no decorrer desses 18 meses de capacitação. Os Formadores do Mathema/Fundação Lemann foram Fernando Barnabé e Fabrício Ferreira, que trouxeram diversas estratégias de ensino para os cursistas.

Assessoria de Comunicação da SEDUC