Ser Educacional promove super campanha em prol da saúde em Manaus

21/01/21 - 16:55:31

Pela assessoria do Ser Educacional

Universidade do Bem irá arrecadar donativos, disponibilizar casas de acolhimento para familiares das pessoas contaminadas pela Covid-19, distribuir refeições e doar materiais hospitalares para unidades de saúde

O aumento exponencial no número de casos de pessoas infectadas com a Covid-19 no Amazonas levou o Estado a um colapso no seu sistema de saúde. A falta de leitos e de insumos nos hospitais tem chamado a atenção de todo o país, que busca alternativas para tratar os doentes. Buscando uma forma de auxiliar a minimizar esta crise na saúde em Manaus, o grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINORTE, UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIVERITAS, UNINABUCO, UNIFACIMED e UNIJUAZEIRO, está promovendo uma super campanha para ajudar os hospitais da região e todas as famílias afetadas pela doença.

A ação faz parte do projeto Universidade do Bem, que, desde o início da pandemia, tem arrecadado donativos e promovido ações em prol da saúde em todos os estados do Brasil. Devido à situação vivida no Amazonas, o Ser Educacional resolveu ampliar ainda mais a campanha, auxiliando também diversos familiares de pessoas que estão internadas nas unidades de saúde da capital.

“Estamos acompanhando a situação em Manaus e não podemos ficar parados. O Ser Educacional sempre teve como pilar a Responsabilidade Social e agora não será diferente. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que possamos ajudar a população a superar essa crise na saúde”, destaca o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz. “Nossas ações irão desde a doação de insumos hospitalares até a criação de casas de apoio para familiares”, complementa.

Entre as ações emergenciais promovidas pela campanha, estarão a compra de insumos para os hospitais, a abertura de uma casa de acolhimento para os familiares que moram em outras regiões do estado, o cadastramento de voluntários, abertura de pontos de arrecadação de donativos em todo o país, a criação de uma vaquinha virtual para arrecadar doações em dinheiro, a disponibilização de prédios da UniNorte para serem usados como pontos de vacinação, entre outros. Além disso, o projeto também conta com a montagem de diversas tendas solidárias, onde serão disponibilizados apoios jurídicos, psicológicos e fisioterápicos gratuitos para familiares das vítimas internadas com a Covid-19. No entanto, essas tendas ainda necessitam de autorização estadual para serem instaladas.

Todas as ações serão realizadas pelo Ser Educacional, por meio da UNINORTE – Centro Universitário do Norte, principal marca mantida pelo Grupo no Amazonas. A campanha já conta com o apoio do Transforma Brasil, Secretaria Estadual de Assistência Social do AM, Instituto Êxito, Grupo Diário do Amazonas, TV Norte, Grupo Calderaro de Comunicação e The Voice, entre outros.

Casas de acolhimento

A UniNorte irá disponibilizar o prédio da unidade 11 para funcionar como casa de acolhimento para familiares. Ela será voltada para abrigar acompanhantes de vítimas da Covid-19 que estejam em tratamento na capital. No total, serão disponibilizadas 50 vagas, com oferta de dormitórios, refeições e traslados.

Tenda solidária

Serão instaladas tendas nas principais Unidades de Saúde que atendem pacientes com a Covid-19. Nelas serão feitas triagens para atendimento psicossocial, jurídico e fisioterápico, realização de testes rápidos de coronavírus e ofertas de lanches. A proposta já foi enviada ao Governo Estadual e Municipal está no aguardo da aprovação. Em caso de liberação, os pontos de apoio ficarão em hospitais como: HUGV, 28 de Agosto, SPA São Raimundo, SPA do Coroado e SPA Alvorada.

Vakinha on-line e doações presenciais

Interessados em contribuir com a campanha poderão acessar o link universidadedobem.uninorte.com.br e realizar a sua doação ou se dirigir à unidade 11 da UniNorte para fazer a sua doação pessoalmente. Os alimentos e materiais recebidos serão repassados para unidades de saúde e familiares.

A campanha Universidade do Bem ainda planeja diversas outras ações que visam auxiliar o estado do Amazonas a superar essa crise na saúde. “Vamos fazer a nossa parte e incentivar o apoio de diversas outras instituições e de toda a população para que possamos superar esse momento tão delicado que estamos vivendo”, finaliza Jânyo.

