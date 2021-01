BELIVALDO DIZ QUE COLOCA FINANÇAS EM ORDEM, PAR VER SERGIPE AVANÇAR

22/01/21 - 20:19:44

O governador Belivaldo Chagas diz, nesta sexta-feira (22) que desde o início do mandato, “estamos colocando as finanças em ordem, cortando gastos e equilibrando o orçamento público para poder investir mais e melhor no Estado”.



Belivaldo acrescentou que “todas estas medidas de austeridade estão nos permitindo enfrentar este longo período de pandemia aumentando como nunca a nossa capacidade da rede pública de Saúde, sem esquecer de regularizar o pagamento dos servidores estaduais. Tudo para fazer Sergipe avançar”!