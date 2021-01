Covid-19: Edvaldo integrará Comissão de Acompanhamento da Vacinação

22/01/21 - 11:37:39

O prefeito Edvaldo Nogueira, na condição de vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), participará da Comissão de Acompanhamento da Vacinação da entidade. O grupo de trabalho, que tem entre seus membros o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e dois prefeitos de cada região do país, realizará reuniões a cada dez dias para monitorar a estratégia de imunização contra a covid-19 nas cidades. Na próxima semana, um primeiro encontro deverá ocorrer para discutir o andamento do calendário de vacinação.

“A comissão será muito importante para que possamos ter essa relação direta com o ministério, para irmos acompanhando o andamento da vacinação, do envio das doses para os Estados e municípios e para também expormos nossas sugestões e as dificuldades que possam surgir”, afirmou Edvaldo. Em Aracaju, a vacinação iniciou no dia 19 seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde.

A instituição da comissão se deu na última reunião da FNP com o ministro da Saúde, no dia 14 de janeiro, quando a sugestão da criação do grupo foi apresentada pelo presidente da Frente, Jonas Donizette, ao ministro. “Não é só começar a vacinar. Tem todo o decorrer do dia a dia. É um canal direto para que prefeitos possam resolver problemas que forem surgindo”, afirmou Donizette.

Integram a comissão, além de Pazuello, Donizette e Edvaldo, os prefeitos da região Sudeste, Eduardo Paes (RJ) e Duarte Nogueira (Ribeirão Preto/SP), da região Sul, Rafael Greca (Curitiba/PR) e Sebastião Melo (Porto Alegre/RS), da região Nordeste, Bruno Reis (Salvador/BA) e Miguel Coelho (Petrolina/PE), da região Norte, David Almeida (Manaus/AM) e Edmilson Rodrigues (Belém/PA), e do Centro Oeste, Emanuel Pinheiro (Cuiabá/MT). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também integra a comissão representando também a região Centro Oeste.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA