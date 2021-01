Em reunião com secretário geral, Janier Mota busca ações resolutivas para Itabaianinha

22/01/21 - 05:48:51

Compromissada em procurar ações construtivas e resolutivas para várias áreas de interesse do município de Itabaianinha, a deputada estadual Janier Mota (PL) se reuniu, nesta quinta-feira, 21, com o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola Filho. Trata-se da segunda reunião com o gestor neste mês de janeiro.

Acompanhada pelo prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, e pelo presidente da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, Nicácio Lima, a parlamentar discutiu temas como: saúde – mais especificamente sobre Hospital Filantrópico São Luiz Gonzaga; segurança; bem como sobre a precariedade do rodoanel do município, a reforma da rodovia que liga Umbaúba a Itabaianinha, a perfuração de poços artesianos e o alinhamento do destino das emendas da deputada.

“Independentemente do recesso parlamentar da Assembleia, o nosso mandato está, constantemente, em diálogo com os órgãos públicos do Estado, a exemplo da Secretaria Geral, sob a responsabilidade do zeloso e ágil Felizola. Esta é a segunda vez neste mês que me reúno com o secretário, para, mais uma vez, pedir o seu apoio para intervir em questões da nossa Itabaianinha”, ressalta Janier.

No tocante ao São Luiz Gonzaga – com a presença da interventora do hospital, Glícia Fontes –, dialogou-se sobre a situação de atraso do repasse de verbas para a instituição, a possibilidade de aumento do quantitativo de veículos do Samu em Itabaianinha, entre outros esforços que podem ser feitos para melhorar ainda mais a instituição de saúde.

A deputada e as demais autoridades presentes ressaltaram a importância do Hospital de Itabaianinha para a cidade e, inclusive, para a Região Sul, visto que a unidade hospitalar é de retaguarda, desafogando o Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância, e até mesmo, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Atento à importância do São Luiz Gonzaga, Felizola se comprometeu em marcar uma visita ao hospital junto com os gestores da Secretaria de Estado da Saúde e em resolver o quanto antes a questão do repasse financeiro para a instituição. Da mesma forma, o secretário não mediu esforços para intermediar, junto à Secretaria de Segurança Pública, a ampliação de ações de policiamento na cidade; e de solucionar a problemática do rodoanel junto ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), o mais rápido possível, com a colocação de sinalização, iluminação e a realização de “tapa-buraco”.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo