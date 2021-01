GESTORES DISCUTEM MUDANÇA E AS NOVAS REGRAS DA LEI QUE REGULAMENTA NOVO FUNDEB

22/01/21 - 15:03:52

Na manhã desta sexta-feira, 22, a Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), juntamente com a Escola de Gestão Governador João Alves Filho e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), realizou o seminário “Novo Fundeb: Desafios e Oportunidades. O evento contou com a presença de gestores, secretários municipais de educação e finanças de Sergipe, tendo como principal objetivo, esclarecer as mudanças e as novas regras da lei que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Cristiano Cavalcante, destacou que todos os esforços que estão sendo feitos hoje na educação sergipana têm por objetivo melhorar a qualidade do ensino público. “Precisamos de vocês prefeitos, secretários municipais de educação, equipes pedagógicas, técnicas, todos os profissionais que fazem a educação dos municípios de Sergipe. Estaremos comprometidos com essa causa para que possamos, daqui a alguns anos, olhar para trás e dizer, eu fiz parte dessa nova história da educação de Sergipe.” ressaltou o presidente.

De acordo com o especialista e palestrante do evento Paulo Lira, o momento é desafiador para todos os gestores municipais, principalmente, por três circunstâncias: é o primeiro ano das novas gestões; também é um ano em que o calendário letivo de 2021 irá suceder o ano completamente atípico de 2020 por conta da pandemia e, coincidentemente, é o início de um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que foi aprovado agora de forma permanente.

“Sergipe, por ser um dos estados de melhor desempenho econômico do país, nunca recebeu complementação da União e, muito provavelmente, municípios sergipanos passarão a receber a complementação da união do Fundeb.” acrescentou o palestrante.

O deputado estadual Georgeo Passos (CID) ressaltou a importância de eventos como esse para o avanço da educação. “Educação com certeza é a única mola-mestre que vai revolucionar e mudar vidas. Todos estão de parabéns Conversei também um pouco com o palestrante, traz uma bagagem muito boa, espero que a gente possa sair daqui e colocar em prática e melhorar a vida do nosso cidadão”, afirma.

Na oportunidade, o presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Humberto Gonzaga, solicitou aos gestores uma discussão ampla para melhoria da educação no estado. “Nós temos conseguido resultados significativos, municípios que sequer tinham conhecimento da legislação municipal, temos conseguido alcançar com vários eventos. Já existe um trabalho feito, um trabalho de conscientização em todos os municípios sergipanos e é isso que interessa essa discussão ampla, necessária e com muita objetividade.” explicou.

