Inscrições para o Encceja 2020 são prorrogadas até 25 de janeiro

O exame objetiva fornecer o diploma de Ensino Fundamental e Ensino Médio para pessoas que estão acima da idade regular de certificação desses níveis da educação básica

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja 2020) até o dia 25 de janeiro de 2021. O exame objetiva fornecer o diploma de Ensino Fundamental e Ensino Médio para pessoas que estão acima da idade regular de certificação desses níveis da educação básica. É permitido a inscrição de todos aqueles que não concluíram os estudos na idade mais adequada e precisam do certificado de conclusão.

Durante o mesmo período, os atendimentos especializados deverão ser solicitados. Podem se inscrever pessoas que vivem no Brasil e no exterior, bem como aquelas que estejam cumprindo pena e adolescentes sob medidas socioeducativas e em privação de liberdade. O único requisito exigido pela prova é a idade mínima, que, para a certificação do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 anos completos na data de realização das provas. Já para a certificação do Ensino Médio, o candidato deve ter no mínimo 18 anos completos na data da realização das provas. No caso do exame para Ensino Médio, não é obrigatória a conclusão do Ensino Fundamental.

Segundo o coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja), Ibernon Macena, em Sergipe as provas do Encceja 2020 acontecerão nos municípios de Aracaju, Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e Simão Dias. “A novidade do exame este ano está relacionada à necessidade de o candidato que faltou à prova em 2019 justificar a ausência no período de 14 a 20 de dezembro de 2020. Caso o aluno não justifique ou tenha seu pedido reprovado terá que ressarcir o INEP o valor de R$ 40,00 até o dia 27 de janeiro de 2021”, concluiu.

Competências

O Inep é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas, porém a certificação é competência das Secretarias Estaduais de Educação e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que assinaram termo de adesão com a instituição responsável pela oferta. Durante a inscrição, o participante precisa escolher a instituição certificadora na qual pretende solicitar a certificação ou a declaração parcial de proficiência.

Ao fazer a inscrição, o participante também precisa ficar atento à seleção das áreas de conhecimento. Quem visa ao certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio precisa ter proficiência nas quatro áreas do conhecimento e na redação.

De acordo com o coordenador da Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seja), Edson Aragão, a avaliação oportuniza àqueles que não tiveram acesso à escola em idade regular a conclusão dos estudos, favorecendo esses cidadãos, sobretudo, quanto ao ingresso no mercado de trabalho e ao acesso ao ensino superior.

“Em Sergipe, no ano de 2019, 40.422 candidatos se inscreveram no exame. Desse total, 24.326 aprovados solicitaram a emissão da certificação por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 8.645 dos quais foram aprovados para a certificação do nível fundamental e 15.681 para certificação do nível médio”, informou.

Acesse o link e confira o edital completo 2020. A prova será realizada em 25 de abril de 2021