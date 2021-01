LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DEVE SER EMITIDO ATRAVÉS DO SITE DO DETRAN/SE

22/01/21 - 11:24:45

Já é possível emitir o boleto para o Licenciamento Anual de veículos 2021 em Sergipe com desconto de 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) e vencimento em 26 de fevereiro. Para isso, os proprietários devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) – www.detran.se.gov.br –, na opção VEÍCULO, LICENCIAMENTO ANUAL (CRLV), EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. A partir deste ano, não serão mais enviados os boletos para as residências.

Há ainda a possibilidade de gerar os boletos no aplicativo Detran-SE Digital, nos totens de autoatendimento da autarquia ou nos caixas eletrônicos do Banese. O pagamento com o desconto de 10% no IPVA poderá ser realizado em cota única ou parcelado no cartão de crédito, em operação realizada no site do Detran/SE através das empresas credenciadas. Basta acessar SERVIÇOS DE VEÍCULOS > PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO e inserir o número do Documento Único de Arrecadação (DUA).

Há também a opção de pagar até o dia 26 de fevereiro apenas o valor do IPVA avulso para ganhar o desconto de 10% no imposto e aguardar o mês correspondente ao final de placa para pagar o restante do valor do licenciamento. Para emitir o boleto avulso de IPVA o interessado deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.se.gov.br). Importante lembrar que o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) exercício 2021 só poderá ser emitido pelo proprietário (impressão em papel A4 branco ou versão eletrônica) após a quitação das taxas do Detran/SE.

Existe ainda a possibilidade de aguardar o mês correspondente ao final de placa para o pagamento do valor integral do Licenciamento Anual 2020 (SEM desconto no IPVA), seguindo a tabela disponível no site da autarquia. Nessa modalidade também é possível parcelar através do cartão de crédito e é necessário a geração do boleto pelo site do Detran/SE ou nos demais canais de atendimento.

Fonte: Ascom Detran/SE