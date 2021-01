PCDOB EM SERGIPE SE PREPARA PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO PARTIDO

22/01/21 - 11:30:59

Em reunião realizada por videoconferência no último dia 20 de janeiro, o Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe reuniu os seus membros para apresentar o plano de mobilização para a Conferência Estadual do Partido, que ocorrerá no mês de abril.

Na reunião, foi apresentada uma análise do resultado das eleições em nível nacional e local, assim como o plano de mobilização para a Conferência Estadual do PCdoB, que foi aprovado por unanimidade.

No plano de mobilização apresentado pelo Secretário de Organização, Radamés de Moraes, estão previstas reuniões com as frentes partidárias, plenária com os membros da frente, cursos de formação e comemoração dos 99 anos do partido, no dia 25 de março. Outra prioridade do plano é a mobilização para a 3ª Conferência Nacional de Emancipação das Mulheres, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de março.

De acordo com o Secretário de Organização, na Conferência Estadual haverá uma série de atividades com participação de personalidades nacionais, para isso, o partido fará o convite ao governador do Maranhão, Flávio Dino, a jornalista e ex-deputada do PCdoB no Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila e outros camaradas do PCdoB.

Para Radamés, a reunião teve um saldo positivo. “A reunião do Comitê Estadual foi extremamente positiva, mostrou a unidade do partido e o comprometimento da sua direção partidária em renovar os laços com a militância e construir uma grande conferência”, pontuou Radamés de Moraes.

Por Assessoria de Comunicação