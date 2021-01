Policial aposentado assassinado na cidade de São Cristóvão

22/01/21 - 13:59:54

A polícia civil iniciou as investigações para tentar localizar os autores do assassinato de um policial civil. O corpo do policial civil aposentado foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo em São Cristóvão.

As informações são de que o corpo encontrado no antigo posto fiscal de São Cristóvão, na rodovia João Bebe Água.

Em nota, a SSP diz que o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil abriu inquérito policial para investigar o homicídio do senhor José Pedro Leite, 73 anos, cujo corpo foi encontrado no final da manhã desta sexta-feira, 22, na Rodovia João Bebe Água, município de São Cristóvão. Policiais da Equipe de Local de Crime do DHPP e peritos do Instituto de Criminalística suspeitam que a vítima foi assassinada em outro local, mas os criminosos escolheram aquele espaço para jogar o corpo.

Ainda segundo a nota, a vítima era servidor da Secretaria de Segurança Pública, tendo se aposentado em 1º de junho de 2004. De acordo com a diretora do DHPP, delegada Thereza Simony, os investigadores estão em campo atrás de informações que ajudem a Polícia Civil a solucionar o caso. “Ainda hoje vamos intimar os familiares e testemunhas para prestarem esclarecimentos, bem como saber por quanto tempo a vítima estava desaparecida”, explicou.

Informações que ajudem a Polícia Civil a identificar e prender os responsáveis pelo crime podem ser repassadas para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.