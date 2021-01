UNINASSAU Aracaju promove atividades físicas na 13 de Julho

22/01/21 - 16:15:45

Projeto “Uninasaúde” oferta aulas em diversas modalidades esportivas

Na próxima terça-feira (26), a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove mais uma a edição do projeto Uninasaúde. A atividade, desenvolvida por meio do curso de Educação Física da Instituição, acontece no calçadão da Praia 13 de Julho, zona sul da capital, e oferta aulas práticas em diversas modalidades esportivas, além de avaliação física gratuita para a população. Nesta edição, será oferecida aula de Funcional.

O evento, teve início na terça-feira (12), com boxe chinês, e aconteceu também no último dia 19, com aula de corrida, sempre das 17h às 19h. O coordenador do curso de Educação Física na UNINASSAU, Kleilson Ricardo, explica que o objetivo do evento é oportunizar para a sociedade uma opção de consultoria esportiva de forma gratuita. “Queremos levar um pouco de saúde para a sociedade, uma vez que o exercício físico é uma das formas não medicamentosas de melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas”, ressalta o professor.

O projeto não traz benefícios apenas para a comunidade, mas também para os alunos, promovendo atividades de extensão do curso de Educação Física. “Estamos buscando dar aos nossos alunos a oportunidade de atender as pessoas e se comportar, desde já, como professores prontos a orientar e ajudar a manter a boa saúde da sociedade, principalmente em tempos de pandemia”, ressalta o professor.

Na próxima terça-feira (26) será ministrada aula de treinamento funcional, com avaliação e disponibilização de uma planilha no e-mail do avaliado, que poderá utilizar como desejar nas práticas esportivas. Para participar, todos deverão estar utilizando máscara e levar o seu álcool em gel para higienização.

Por Suzy Guimarães

Foto assessoria