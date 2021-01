Roda de conversa: “Violação de direitos, saúde mental e emocional: o que o SUAS tem a ver com isso?”

22/01/21 - 10:56:28

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) atende pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social. Por meio de equipamentos como o CRAS, CREAS, Centro Pop e Unidades de Acolhimento, oferta serviços a fim de minimizar as diversas vulnerabilidades advindas das violências sofridas por seus usuários. Para debater a temática, o Conselho Regional de Psicologiade Sergipe (CRP19) realiza na segunda-feira, 25, às 19h, a roda de conversa “Violação de direitos, saúde mental e emocional: o que o SUAS tem a ver com isso?”.

O evento virtual, que integra a programação da campanha Saúde Mental de Janeiro a Janeiro, é aberto ao público, e será transmitido pelo instagram do CRP19, @crpsergipe.

As facilitadoras serão as psicólogas Tereza Raquel Lobão de Oliveira Nascimento (CRP19/ 2059) e a Daiana Santos Veira Alves (CRP 19/ 2050), Conselheira do CRP19.

“É importante dialogar sobre o papel do SUAS na vida de seus usuários”, ressalta Daiana.

Assessoria de Comunicação | CRP19