UFS E FUNASA DISCUTEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AUXILIAR MUNICÍPIOS

22/01/21 - 09:08:46

Representantes da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estiveram nesta quarta-feira, 20, na Universidade Federal de Sergipe (UFS) para tratar de uma parceria que possibilite criar um manual técnico detalhado do estado de Sergipe. O documento será destinado à elaboração de projetos e ao mapeamento de questões sociais, abrangendo carências dos municípios sergipanos.

A condução do encontro foi feita pela reitora pro tempore da universidade, Liliádia Barreto. “A proposta tem total apoio da UFS. O professor Gregório Faccioli, do Departamento de Engenharia Agrícola, será responsável por dar os encaminhamentos necessários, mas, de antemão, a Reitoria se coloca à disposição para auxiliar no que for da nossa competência”, afirma.

De acordo com o vice-reitor pro tempore da UFS, Pedro Durão, a iniciativa trará benefícios diversos para toda a sociedade sergipana. “Recebemos com satisfação a Funasa para viabilizar esse termo de cooperação, que envolve o Departamento de Engenharia Agrícola da universidade. A iniciativa é ímpar, com excelente recepção pela UFS, instituição que trabalha com afinco e dedicação em uma missão colaborativa e integrativa com todos os entes estatais e federais”, comenta Durão.

Expectativas

Para o superintendente da Funasa em Sergipe, Waldoilson Leite, as expectativas são boas para o andamento dos trabalhos. “A reunião aconteceu na UFS para tentar uma parceria e conseguir ajudar os municípios sergipanos, muitas vezes carentes, na elaboração de projetos. Fui muito bem atendido e tenho certeza que essa é uma junção que vai dar certo e que muitas outras virão, pois a universidade é o nascedouro, é aqui que se formam grandes profissionais”, comemora.

O professor Gregorio Faccioli, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFS, participou da reunião de forma virtual. “Quero agradecer pelo apoio a essa proposta. Queremos que as coisas aconteçam para que possamos ajudar os municípios sergipanos. Os benefícios para o desenvolvimento dessas localidades são diversos com a elaboração e a futura execução desses projetos”, pontua.

Auxílio

Na primeira fase, a ideia é um auxílio na elaboração de projetos de dois municípios sergipanos, Feira Nova e Nossa Senhora de Lourdes, com foco em abastecimento de água e esgotamento sanitário. “Queremos, a princípio, utilizar esses dois municípios como pilotos, após firmar esse termo de cooperação técnica. Posteriormente, queremos ampliar para outras localidades e outras áreas”, informa o engenheiro Luciano Solano, do Departamento de Engenharia da Funasa em Sergipe.

Durante o encontro, a UFS solicitou a minuta do termo de cooperação, a fim de verificar se existem pendências para dar andamento aos trâmites necessários.

Por Andreza Azevedo