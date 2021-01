UNIVERSIDADE FEDERAL REALIZA TESTE DE COVID-19 NO CORPO DE BOMBEIROS

22/01/21 - 06:24:59

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizou testes de Covid em bombeiros no Quartel Central, em Aracaju. Os testes continuam nesta sexta-feira, 22, e foram solicitados pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Serão 142 testes realizados no total nos dois dias.

“O objetivo foi promover um controle da Covid, evitar a propagação. É um cuidado da instituição com os militares, porque na medida em que as pessoas são testadas, temos como minimizar essa propagação. Acaba sendo uma medida de saúde interna da corporação, que repercute em uma maior segurança também para a sociedade, que será atendida pelos bombeiros”, afirmou a diretora operacional do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Maria Souza.

A diretora falou sobre a importância da parceria com a UFS. “Nosso agradecimento e reconhecimento pelo papel que a UFS tem desempenhado, através do setor de pesquisa, na pessoa do professor Lysandro. A universidade fez toda uma adequação de forma que fossem atendidas as peculiaridades do Corpo de Bombeiros. Agradecemos também à Defesa Civil Estadual, que disponibilizou tendas para a realização dos exames”, apontou.

A testagem no Corpo de Bombeiros foi dividida em três etapas. “Já tivemos um primeiro momento testando o operacional no mês de junho. Agora temos como público o operacional, mas também o administrativo de Aracaju e da grande Aracaju, pelo número de casos que estão sendo registrados. Num terceiro momento nós vamos levar essa testagem para o interior. Está sendo feita em partes pela logística por parte da UFS, dos profissionais, do material, das demandas que eles têm em todo o Estado”, informou.

Os testes estão sendo feito por alunos e professores dos cursos de Farmácia e Medicina. “Estamos fazendo o RTPCR, que é o exame padrão-ouro para diagnóstico do vírus que causa a Covid -19. Além disso, fazemos também a sorologia, o IGG e o IGM, para determinar os anticorpos dos militares que estão batalhando todos os dias em prol da população sergipana e merecem essa triagem. Caso o resultado seja positivo mantém o afastamento. Caso tenha anti-corpos , o militar continua trabalhando com mais tranqüilidade”, disse o professor da UFS Lysandro Borges, coordenador da Força Tarefa Covid-19 UFS.

Segundo ele, os resultados serão acessados pela internet pelos militares. “Os resultados do PCR ficam a cargo da Secretaria de Saúde Municipal e o prazo é de 48 horas. O teste sorológico sai hoje mesmo. Nós fornecemos um QRCODE que o militar acessa com seu CPF e sua data de nascimento e tem acesso ao seu resultado em qualquer lugar que tenha internet”, explicou o professor. A previsão é de que os primeiros resultados estejam disponíveis a partir das 18 horas de hoje.

Fonte: Ascom/CBMSE