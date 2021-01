Vereador discute estratégias de atendimento no SUS e conhece protocolo de combate à Covid-19

22/01/21 - 05:41:19

Dando continuidade à série de visitas que vêm sendo feitas desde o início do mês às secretarias da Prefeitura de Aracaju, nesta quinta-feira, 21, o vereador de Aracaju, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), visitou a Secretaria Municipal de Saúde da capital sergipana, onde foi recebido pelo secretário-adjunto, Carlos Noronha Neto.

O encontro, avaliado pelo parlamentar como proveitoso, teve o propósito debater as estratégias de atendimento do Sistema Único (SUS-Aracaju), bem como conhecer melhor a estrutura e os serviços ofertados pela secretaria, que é responsável pelo gerenciamento do maior orçamento entre as pastas do município, e acompanhar os avanços obtidos pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira.

“A população já tem conhecimento da grande relevância desta secretaria. Estamos falando da pasta responsável pela promoção da saúde e pelo cuidado com a vida de todos os cidadãos aracajuanos. Uma secretaria como esta não é fácil de ser gerenciada justamente porque nada pode parar, independente dos obstáculos, muitas vezes falta de recurso, a saúde é um direito básico e deve ser garantida pelo Estado”, observou o vereador.

Durante a reunião, Byron aproveitou para tirar dúvidas sobre o protocolo de combate à Covid-19, principalmente referente ao plano de vacinação organizado pela prefeitura. “Esse momento é muito importante porque, de maneira cordial, aproveito para colocar o meu mandato inteiramente à disposição da secretaria para o que precisar em meio ao enfrentamento da pandemia. Estou acompanhando os passos dados pela prefeitura no início da campanha de vacinação. Pelo que estou percebendo é tudo feito com muita transparência e priorizando àqueles que correm mais riscos ou que precisam estar bem para cuidar de quem precisar de um suporte. Posso dizer que todos os profissionais desta pasta estão de parabéns por todo o trabalho realizado”, disse o vereador.

Avanços

Na oportunidade, o secretário-adjunto destacou os importantes avanços dados pela gestão citando alguns deles, a exemplo da implantação do prontuário eletrônico e do sistema de marcação de consultas. “Os impactos do investimento na Saúde de Aracaju são muito positivos. Desde a economia com a adoção de sistemas modernos até mesmo na otimização da gestão dos serviços de saúde”, frisou Carlos Noronha.

Compromisso

O vereador firmou o compromisso de lutar na Câmara por mais benefícios na área da saúde. “Quero trabalhar em parceria para que, juntos, possamos levar mais saúde à população. Vou procurar os 44 conselhos de saúde locais, o Conselho Municipal de Saúde para possamos levar as demandas dos cidadãos para a Câmara e para a secretaria também. Acredito muito nesse modelo de mandato participativo, com diálogo. É o que fará do meu mandato efetivo e resolutivo”, reforçou Byron.

Fonte e foto assessoria