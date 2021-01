Hemose segue convocando doadores para ampliar os estoques

O número de doações está abaixo do necessário, para atender as solicitações que chegam ao Hemose

Qual o seu tipo sanguíneo? Independente que seja O, A, B ou Ab positivo ou negativo, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convoca a população para colaborar com os estoques de sangue, para atendimento da demanda transfusional de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede hospitalar.

“Todos os dias dezenas de pessoas necessitam do sangue em seus tratamentos, para cirurgias de média e alta complexidade. Por isso que a doação de sangue é vital”, alertou a enfermeira Florita Aquino, gerente de Coleta do Hemocentro de Sergipe.

De acordo com dados da Coleta, nesta primeira quinzena de janeiro de 2021, o serviço registrou 1.090 atendimentos e 859 doações de sangue efetivadas. Totalizando com pouco mais de, 70 doações ao dia, número que está abaixo do necessário, para atender as solicitações que chegam ao Hemose provenientes dos hospitais assistidos pelo sangue coletado na unidade.

“Para reverter essa situação o serviço de captação está convidando os voluntários de todos os grupos sanguíneos para vim até o Hemose fazer a sua doação”, justificou Florita Aquino ao informar que para doar sangue é preciso está bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto.

Cuidados

Durante a pandemia o Hemocentro de Sergipe segue os protocolos sanitários, como sinalização das cadeiras para garantir o distanciamento social e evitar aglomerações, disponibilização de álcool gel para assepsia das mãos e, desinfecção de áreas e demais equipamentos nos setores de cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanchonete do doador. Mais informações e agendamentos, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

