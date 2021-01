Machado defende “unidade” da bancada e coordenação de Belivaldo por BR-101

23/01/21 - 16:02:14

Já repercute bem o anúncio da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, ao município de Propriá (SE), no próximo dia 28, para participarem do ato de liberação do tráfego de veículos sob a ponte no trecho norte da BR-101, na divisa entre os Estados de Sergipe e Alagoas. Há quem critique e condene o presidente, mas há também quem enxergue a visita como uma “oportunidade para investimentos”.

É o caso do ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM). Homem visionário, com um espírito público de fazer inveja a muita gente, ele entende que, após 25 anos de uma obra que se arrasta e não acaba nunca, enfim “há uma luz no fim do túnel”! Com larga experiência no quesito “Congresso Nacional” e pelo fato de já ter sido o coordenador da bancada sergipana em BSB, mesmo sem mandato, Machado continua “inquieto” e a todo instante surge uma ideia nova e pujante em sua mente.

Em uma conversa informal com este colunista e com o jornalista e ex-candidato a vereador Abrahão Crispim, Machado não “fez cerimônia” e foi direto ao ponto: “Sergipe não pode perder esta oportunidade, que deve ser única, de cobrar a conclusão das obras da BR-101”. Para Machado é hora de o governador reunir seu staff, reunir os membros da bancada federal e assumir a coordenação desse processo para resolver a “interminável” duplicação da BR-101.

Em um contato telefônico com o responsável pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Machado descobriu a necessidade de um montante orçamentário de cerca de R$ 200 milhões, para a conclusão da obra, sendo que a dotação orçamentária anual é de R$ 34 milhões, aproximadamente. Ou seja, pela lúcida análise do ex-deputado, ainda podemos perder, no mínimo, mais seis anos para a conclusão, o que será muito ruim para Sergipe.

Há um consenso do democrata que existe sim boa vontade do governo federal, do presidente da República e do ministro; que há boa intenção também do governador Belivaldo Chagas, mas é fato que sem dotação orçamentária, não há como “acelerar” a duplicação da BR-101. Machado faz um apelo aos 11 membros da bancada federal (oito deputado e três senadores) de Sergipe no sentido que se forme um consenso por uma emenda de bancada, assegurando recursos no Orçamento para a obra.

Com o compromisso do presidente pela conclusão e a coordenação do governador. Em síntese, a sugestão de Machado é por um “gesto de grandeza” da bancada, de desprendimento pelas “questiúnculas” políticas e regionais. Ganhará Sergipe, em mais mobilidade, com a chegada de mais investimentos, geração de emprego e renda, além de um “upgrade” no turismo terrestre. Dia 28 é logo ali, é sim uma grande oportunidade e nossos deputados federais e senadores precisam pensar e agir rápido…

Veja essa!

E essa!

“Esta visita do presidente e do ministro a Sergipe é uma oportunidade única de unirmos as forças pela conclusão da duplicação da nossa BR-101. Agora, sem recursos orçamentários, o governo federal não tem como concluí-la. Com o dinheiro o DNIT estima finalizá-la até o final de 2022”, pontua Machado.

Exemplo da Bahia

José Carlos Machado ainda argumenta com o exemplo dado pela bancada federal da Bahia, que se uniu e assegurou recursos orçamentários com uma emenda para a duplicação da BR-101 em seu Estado. “É hora de reunir a nossa bancada e, sob a coordenação do governador, trabalhar por essa emenda aqui em Sergipe”.

Utilidade pública I

Depois que a coluna alertou os órgãos públicos sobre a necessidade de se ter mais atenção com as praças públicas em Aracaju, chega agora um apelo para a Praça Camerino, também na região central da capital. Os moradores apelam por mais lixeiras distribuídas no entorno da mesma.

Utilidade pública II

Sem contar que também na Praça Camerino há a necessidade de reparos no pavimento. As pedras portuguesas estão soltando e o risco de acidentes aumenta para crianças e, principalmente, para idosos. Infelizmente muitos vândalos ainda insistem em depredar o patrimônio público.

Sempre João Alves

Falando na recuperação das praças, não custa uma boa lembrança: a última grande reforma nas principais praças de Aracaju foi feita pelo ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam), como a Fausto Cardoso, a General Valadão (onde ele implantou o Centro Cultural), e a própria Ponte do Imperador. São alguns dos cartões postais da capital. O “Negão” ainda vai fazer muita falta a Sergipe…

Bomba!

A Secretaria de Saúde de Aracaju oficiou o Ministério Público Estadual para cobrar da Secretaria de Estado da Saúde “a regularização dos repasses dos recursos estaduais referentes aos Decretos Estaduais n°s 28.219/2011 e 30.466/2016 que se encontram em atraso no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços n° 151/2019”. A Prefeitura de Aracaju alega que há o risco de suspensão dos atendimentos dos pacientes SUS no Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Exclusiva!

Ainda no ofício encaminhado ao MPE, a Secretaria de Saúde de Aracaju justifica com as cobranças realizadas pelo Hospital e Maternidade Santa Isabel e pede a cooperação/sensibilização do Ministério Público do Estado, através da Promotoria competente, para a resolução, de forma imediata, “para que não ocorra a descontinuidade dos serviços de saúde ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Despacho

Em um despacho, assinado eletronicamente, a promotora de Justiça, Alessandra Pedral de Santana Suzart, determinou que a Secretaria de Estado da Saúde seja oficiada e apresente informações sobre a cobrança da Prefeitura de Aracaju, inclusive sobre a regularização dos repasses.

Alô SEJUC!

Recentemente este colunista foi procurado por servidores do Sistema Prisional denunciando que os casos de COVID explodiram nas unidades em Sergipe, que chegaram a faltar testes e as equipes da UFS teriam sido contatadas, em caráter emergencial. Havia a preocupação pelo fato do vírus infectar os agentes prisionais que, se forem afastados de seus postos, como ficaria a segurança nos presídios. Havia a denúncia que os testes estavam sendo reduzidos pela SEJUC.

Outro lado

Em nota, a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informou que adota, desde março do ano passado, medidas sanitárias para redução dos riscos de contágio pela Covid-19 em todo o sistema prisional de Sergipe. Medidas estas que foram estratégicas para a situação não fugisse do controle dentro do sistema prisional. “A Sejuc destaca que todos os casos são leves e que todos foram isolados e estão sendo detectados, dentro que preceitua o protocolo estabelecido pelos profissionais de saúde”.

Novas denúncias

Chega a informação que, mediante recente testagem no Presídio Feminino, 56% das internas teriam sido infectadas com o novo coronavírus. Segundo os servidores a SEJUC continua disponibilizando máscaras inadequadas para os servidores, além de liberar as visitas e a entrega de mercadorias, a Secretaria não buscou uma empresa especializada para sanitarizar o ambiente. Outra denúncia é que mais agentes estão recebendo exames com a confirmação de que estão infectados. É o vírus se espalhando sem controle. Com a palavra a SEJUC.

Emília Corrêa I

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) avalia que, se houver um aumento da tarifa do transporte público na Grande Aracaju, será um “golpe” na população. “Mais uma bomba para os trabalhadores. Em um momento que estamos enfrentando pandemia, desemprego, aumento de IPTU, tarifa de água, agora surgem com essa. Imagine tudo isso na conta da população em um momento tão delicado. É muito preocupante e tudo bem orquestrado. Não só pelo momento, mas logo após as eleições, será, sem dúvidas, uma traição”, declarou.

Emília Corrêa II

Emília disse, ainda, que as empresas sempre usam o mesmo argumento de “respeitar a fidelidade dos índices inflacionários sofridos pelo setor” para justificar o reajuste, mas não oferecem o mínimo de qualidade para os passageiros. “É sempre a mesma conversinha. Toda vez é isso. E onde fica os direitos dos usuários? São ônibus sucateados, terminais em situação caótica…eles sempre falam que possibilitará investimento para a melhoria do sistema e nunca melhora, mas o aumento é fiel, sempre tem. Acaba ano, entra ano e a gente sempre com os mesmos problemas. Lamentável”, pontuou.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) diz que seu foco é promover um mandato aberto ao diálogo e disposto a defender todas as causas. Ela recebeu o presidente da Associação de Pessoas com Deficiência, Samuel, e a representante das mães que têm filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Keilla Passos.

Sheyla Galba II

“Eles trouxeram algumas demandas que vamos defender em nossa atuação parlamentar para garantir mais inclusão social e acessibilidade. Algumas delas podem se transformar em projetos de Lei. Como eu sempre disse, tenho minha bandeira, mas estou atenta a todas as demandas dos cidadãos, independente de qual área seja. Podem contar comigo para defendê-las”, ressaltou.

Defesa dos Autistas

Durante o encontro, Sheyla apresentou um dos projetos que defenderá na Câmara Municipal. Ele estabelece prioridade de matrícula e transferência sem limitação de vagas para pessoas com TEA nas creches e instituições de ensino públicas e privadas de ensino infantil e fundamental no município de Aracaju. “Foram apresentadas algumas sugestões que serão incluídas de modo a aprimorar o projeto para que atenda todas as necessidades dos alunos com TEA”, salientou.

Acompanhamento

O projeto estabelece, entre outras medidas, que o aluno deverá ser acompanhado por um professor capacitado durante todo o período escolar sem ônus para os responsáveis. Em caso de mais de um aluno com TEA, a direção deverá organizar e dispor os estudantes em salas diferentes para não impactar o aprendizado e o desenvolvimento e garantir a quantidade necessária de profissionais.

Joaquim do Janelinha I

A convite do prefeito por Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT), e do presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), Antônio Sérgio, o vereador Joaquim do Janelinha (PROS), participou, do ato de assinatura de ordens de serviço para início das obras para construção de quatro praças, no bairro 17 de março. Na oportunidade, o prefeito já deixou alinhado que logo em breve realizará a construção de mais quatro praças.

Joaquim do Janelinha II

“É sabido que Edvaldo tem uma grande estima pelo bairro 17 de março, e que, contudo, fará sempre mais por Aracaju. As praças do conjunto Augusto Franco também estão precisando de muitos reparos. Tenham certeza que já estamos trabalhando em prol disso, trataremos de recursos federais para tais feitos, assim como expandiremos para toda Aracaju. Vamos trabalhar para isso!”, enfatizou Joaquim.

Anderson de Tuca

O vereador Anderson de Tuca (PDT) esteve na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) conversando com o secretário Alan Alexander sobre projetos de arborização para a nossa cidade. “A nossa cidade está muito quente e é necessário um projeto de amenização do impacto ambiental para que possamos ter um clima agradável”, exclama o vereador.

Arborização

O secretário explicou que já há projetos de licitação em andamento para o plantio de mudas de árvores em vários pontos de Aracaju, priorizando grandes avenidas e praças. Esse plantio será feito por empresas privadas, com orientação e monitoramento da Sema. O projeto será disposto de 3 mil e 500 mudas.

Ônibus escolares

O deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve em Aracaju, onde participou da solenidade de entrega de 24 ônibus escolares à população sergipana, ao lado do governador Belivaldo Chagas. Os veículos foram adquiridos com recursos que foram garantidos pelo parlamentar, no valor R$ 6 milhões. A ação vai beneficiar 19 municípios de Sergipe.

Fábio Reis

Durante a solenidade, o deputado lembrou a conquista e falou da importância dos veículos para a volta às aulas após um ano letivo prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. “Tenho certeza que esses veículos chegam em boa hora. Os prefeitos poderão renovar suas frotas e nesse momento que chegam as vacinas no nosso estado, logo contaremos com a volta das nossas crianças e dos jovens às aulas”, disse Reis.

Janier Mota I

A deputada estadual Janier Mota (PL) se reuniu com o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola Filho, acompanhada do prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, e pelo presidente da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, Nicácio Lima. A parlamentar fez apelos sobre o Hospital Filantrópico São Luiz Gonzaga, o rodoanel do município, a perfuração de poços artesianos e a reforma da rodovia que liga ao município de Umbaúba.

Janier Mota II

“Independentemente do recesso parlamentar da Assembleia, o nosso mandato está, constantemente, em diálogo com os órgãos públicos do Estado, a exemplo da Secretaria Geral, sob a responsabilidade do zeloso e ágil Felizola. Esta é a segunda vez neste mês que me reúno com o secretário, para, mais uma vez, pedir o seu apoio para intervir em questões da nossa Itabaianinha”, ressalta Janier.

Goretti Reis I

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) realizará a 3ª edição da “CAMPANHA EM FAVOR DA VIDA. DOE SANGUE”. Dessa vez com mais uma grande parceria, o apoio dos influencers digitais Luan Tavares, Juju Menezes, Lana Queiroz e Fefeu Gomes. Será no próximo dia 10.

Goretti Reis II

“Buscamos parcerias que realmente possam convocar pessoas para doar sangue. Começamos com um grupo de pessoas vindo de Lagarto, em setembro com nossos maravilhosos músicos sergipanos e agora com nossos influencers digitais que arrastam milhares de seguidores e se somaram a essa causa tão nobre. Aproveito para convocar a sociedade a participar dessa iniciativa que salva muitas vidas”, disse a deputada.

João Marcelo I

O deputado estadual João Marcelo (PTC) recebeu demandas dos municípios de Monte Alegre e de Poço Verde e assegurou que vai se empenhar para que cada uma seja atendida. Na reunião com a prefeita Nena de Luciano, de Monte Alegre, que estava acompanhada do seu esposo Luciano Lino, diversos assuntos de interesse do município foram discutidos, a exemplo da atuação que parlamentar terá junto ao Governo do Estado para uma liberação mais ágil de recursos para a cidade.

João Marcelo II

“O problema da constante falta de água também foi discutido e me comprometi de reunir com a Direção da Deso para rapidamente levar soluções para a gente querida de Monte Alegre”, destacou João Marcelo. O deputado também assumiu o compromisso de apresentar, nos próximos dias, um projeto para que o Forró Alegre e o Casamento do Matuto de Monte Alegre se tornem Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado.

Poço Verde

João Marcelo também recebeu o ex-prefeito de Poço Verde, Toinho de Dorinha. Na oportunidade, trataram do incentivo aos produtores agrícolas do Município. “Também abordamos a necessidade de um cuidado especial para a Saúde, já que a cidade faz parte da região do Vale do Rio Real, e não tem recebido a devida atenção nesta área. Nos comprometemos com a população de Poço Verde para que nosso mandato esteja à disposição daquela região”, ressaltou o deputado.

PCdoB I

Em reunião realizada por videoconferência, o Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe reuniu os seus membros para apresentar o plano de mobilização para a Conferência Estadual do Partido, que ocorrerá no mês de abril. Na reunião, foi apresentada uma análise do resultado das eleições em nível nacional e local, assim como o plano de mobilização para a Conferência Estadual do PCdoB, que foi aprovado por unanimidade.

PCdoB II

No plano de mobilização apresentado pelo Secretário de Organização, Radamés de Moraes, estão previstas reuniões com as frentes partidárias, plenária com os membros da frente, cursos de formação e comemoração dos 99 anos do partido, no dia 25 de março. Outra prioridade do plano é a mobilização para a 3ª Conferência Nacional de Emancipação das Mulheres, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de março.

Flávio Dino

De acordo com o Secretário de Organização, na Conferência Estadual haverá uma série de atividades com participação de personalidades nacionais, para isso, o partido fará o convite ao governador do Maranhão, Flávio Dino, a jornalista e ex-deputada do PCdoB no Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila e outros camaradas do PCdoB.

Alessandro Vieira I

A equipe do senador Alessandro Vieira (Cidadania) recebeu os secretários de Educação dos municípios de São Miguel do Aleixo, Elaine Barreto, de Campo do Brito, Perla Nelly, e a equipe do Instituto de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Na ocasião, eles deram início à implantação dos sistemas Synapse e TAG, importantes tecnologias sociais que vão auxiliar o desenvolvimento escolar dos alunos do ensino fundamental, bem como capacitar os professores das redes dos municípios valorizando suas competências e habilidades.

Alessandro Vieira II

“Investir em educação é um dos objetivos do nosso mandato e a atuação conjunta do nosso gabinete com as prefeituras e o IPTI vai proporcionar uma oportunidade de transformar a educação nessas localidades”, destaca Alessandro Vieira. A parceria é fruto do investimento através de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira nos projetos de educação do ITPI, e tem o objetivo de aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do estado.

