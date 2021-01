Maternidade Nossa Senhora de Lourdes vacina profissionais da linha de frente

23/01/21 - 07:06:13

Os profissionais da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) começaram a ser vacinados contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira, 22. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na unidade para a aplicação das doses nos profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia. A imunização se estenderá até o dia 25.

Seguindo o Plano Estadual de Vacinação, uns dos grupos prioritários nesta primeira fase são os trabalhadores da saúde. O obstetra Claudio Costa Cavalcante, de 53 anos, foi o primeiro a ser imunizado na Maternidade. “Uma grande emoção ser o primeiro vacinado junto aos colegas, É um avanço da ciência a chegada dessa vacina em tão pouco tempo é importante pra minha proteção e proteção dos outros”. Pontuou o médico.

Para o enfermeiro do Centro Obstétrico, Max Oliveira Menezes, a vacinação na Maternidade é mais uma ferramenta que nos fortalece no combate a covid-19. “Certamente a pandemia tem empatado todos os segmentos na sociedade e ressaltamos isso dentro do âmbito neonatal, já que é um momento importante esperado pela família e pela sociedade. Enquanto o profissional estiver imunizado para ser fortalecido para esse combate é de fundamental importância. Muito feliz com esse momento impar” , comemorou.

Segundo a superintendente da maternidade, Lourivânia Prado, foi um dia de vitória e esperança para todos os servidores desta instituição.”Neste primeiro momento foram contemplados 373 profissionais de saúde das unidades assistenciais do complexo Obstétrico e Neonatal”, disse.

Ela informou que a Maternidade tem uma média de 900 profissionais que precisam ser vacinados, mas diante do número insuficiente de doses recebidas pela Secretaria Municipal da Saúde, não foi possível contemplar todos os colaboradores nessa primeira etapa. “Foram priorizados os trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente no combate à covid-19 em contato direto com pacientes”, explicou.

Satisfação

A secretária Municipal de Saúde, Waneska de Souza Barboza disse que é muito gratificante a vacinação desses profissionais. “Em cada local que vamos, o primeiro servidor que vai ser vacinado nos emociona. Estamos conseguindo evoluir na vacinação e com a esperança que na próxima semana cheguem mais doses de vacina e possamos ampliar para os trabalhadores da saúde”, disse Waneska.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde