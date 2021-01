PC APREENDE DROGAS EM RESIDÊNCIA DE COMPANHEIRA DE PRESIDIÁRIO

23/01/21 - 05:00:39

Investigadores da Polícia Civil de Carmópolis apreenderam nesta sexta-feira (22) tabletes de maconha que possivelmente seriam entregues para internos do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) em São Cristóvão. As diligências foram possíveis depois de uma prisão em flagrante feita mais cedo, na mesma unidade prisional, por policiais penais que detectaram Jéssica Lennes Guimarães entrando no presídio com aproximadamente com maconha.

Jéssica foi flagrada pelo aparelho bodyscan, que faz a leitura corporal e através do raio-x detecta objetos escondidos no corpo. Ao ser lavrado o procedimento na Central de Flagrantes em Aracaju, Jéssica confessou que a maconha era destinada ao companheiro dela, o detento Uelington Menezes Rodrigues Barros, mas em virtude das visitas a ele serem proibidas, Jéssica estava usando uma carteira como visitante de outro interno.

No período da tarde, a Polícia Civil de Carmópolis recebeu a informação que na casa da investigada, localizada no Centro de Carmópolis, ficaram mais tabletes de maconha escondidos. Dessa forma, foi mantido contato com a Central de Flagrantes e os policiais de Carmópolis localizaram mais três invólucros de maconha idênticos aos que foram apreendidos pelos policiais penais.

As investigações serão mantidas para identificar a origem da droga. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.

Informações e foto SSP