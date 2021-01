SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E UNIVERSIDADE TIRADENTES DISCUTEM PARCERIAS

23/01/21 - 07:00:02

Na manhã desta sexta-feira, 22, o secretário de Estado da Administração (Sead), George Trindade, visitou a Universidade Tiradentes (Unit). Na oportunidade, o secretário esteve reunido com o reitor Jouberto Uchôa e o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, discutindo parcerias e convênios entre a Unit e Governo de Sergipe.

Durante a visita, George Trindade apresentou a estrutura administrativa da Sead, ouviu da Unit às vias de ações da área que a instituição exerce e as possibilidades de novas parcerias. “Temos a intenção em firmar cada vez mais parcerias com a Unit”, disse o secretário, afirmando que existem várias linhas de parcerias que possam unir ainda mais o Estado e a Universidade Tiradentes.

George ressaltou que a parceria com a Unit estreita ainda mais o antídoto do problema que é a capacitação dos servidores e a melhoria constante do nível do serviço público. “Essa parceria entre o poder público e o setor privado, além de contribuir para a qualidade dos serviços prestados à sociedade, que é missão do governo, capacita os servidores nos mais variados campos”, frisa.

O vice- presidente da Unit, Saumíneo Nascimento, destacou o papel institucional da Universidade com o poder público, que envolve além dos descontos para servidores nos cursos de graduação e pós-graduação, como o convênio com os estudantes, permitindo que os mesmos possam estagiar nos órgãos do Estado. Saumíneo destacou ainda as diversas parcerias e ofertas de serviços que a Unit tem a oferecer, a exemplo do curso de gestão pública.

Na ocasião, Saumíneo colocou à disposição do Estado a estrutura do Tiradentes Institute, situado em Boston, nos Estados Unidos. “Estamos disponibilizando nossa estrutura para através da nossa área internacional apresentar um novo modelo de gestão pública, promovendo assim uma troca de conhecimentos”.

Para o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, a visita de cortesia do secretário foi uma forma de demonstrar a importância da educação para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe. “O Estado é um parceiro importante da Universidade Tiradentes e da Faculdade São Luís de França”, afirmou, agradecendo a oportunidade de conhecer as funcionalidades da Sead e as parcerias com o Governo do Estado.

Jouberto Uchôa comemorou a importância de contribuir com a gestão do Estado e com o fortalecimento de novas possibilidades de parcerias.

Participaram também da reunião o chefe de gabinete da Sead, Vanilton Alves, e o assessor técnico Marcelo Passos.

Fonte e foto assessoria