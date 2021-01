Belivaldo diz que mantém trabalho intenso para adquirir mais vacinas para os sergipanos

24/01/21 - 17:28:16

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse há pouco (as 16:60 horas deste domingo) que Sergipe mostrou mais uma vez que está pronto para fazer toda a logística de armazenamento e distribuição de vacinas para a população.

– Com as 19 mil doses dos imunizantes fabricados pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que chegaram na madrugada deste domingo (24), vamos avançar a vacinação para 69% do grupo prioritário dos profissionais de Saúde, da linha de frente em todo o estado., disse Belivaldo.

– E é assim que vamos continuar trabalhando, sem medir esforços, para garantir vacinas contra a Covid-19 para os sergipanos no tempo mais célere possível, concluiu.