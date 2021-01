D. MARIA JUNTA-SE A MACHADO POR UNIDADE DA BANCADA PELA DUPLICAÇÃO DA BR-101

A senadora Maria do Carmo (DEM) escreveu nas redes, neste domingo (24), que queria ser “uma das primeiras a me somar à ideia do ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM), de unir toda a bancada federal, sob o comando suprapartidário do governador Belivaldo Chagas (PSD), para aproveitarmos a vinda do presidente Jair Bolsonaro à Sergipe e pressionarmos pela conclusão das obras de duplicação da BR-101”.

– Bolsonaro estará em Propriá no próximo dia 28, com o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, participando do ato de liberação do tráfego de veículos sobre a ponte, no trecho norte da BR-101, divisa entre Sergipe e Alagoas. Com 25 anos de obras, e sem previsão de término, a duplicação dessa rodovia, que é a mais importante do Estado, não só para o trafégo de passageiros, mas pelo escoamento das principais riquezas de Sergipe, precisa ser concluída, escreveu a senadora.

Maria do Carmo disse ainda que “essa demora, que custa a vida de sergipanos em acidentes rodoviários, e que causa grande prejuízo para a atividade econômica, não pode se arrastar ainda mais. Isso é um desprestígio para Sergipe. Por isso, essa é a hora de catalisarmos forças, para que o Presidente saiba da dimensão que essa conclusão das obras tem para todos os sergipanos”, concluiu a senadora.