Férias é tempo de relaxar e de colocar em dia aquela leitura tão desejada

24/01/21 - 07:35:29

Confira três dicas de livros para suas férias

Férias é tempo de relaxar e de colocar em dia aquela leitura tão desejada, não é mesmo? Para aqueles que já têm o hábito de ler ou ainda para quem deseja começar, nada melhor que o início do ano para listar aquele livro que fará parte do seu 2021. Pensando nisso, a professora da Universidade Tiradentes Ana Claudia Mota trouxe três dicas de livros para você já colocar no seu planejamento.

A primeira indicação da professora é a obra ‘Sapiens: uma breve história da humanidade’, do autor Yuval Noah Harari. “A nossa capacidade imaginativa é a característica que mais nos diferencia dos demais seres vivos. Somos os únicos seres que possuem a capacidade de criar e inovar. Com esta leitura, certamente você ampliará o seu arcabouço cultural, de modo significativo, tanto em relação à formação acadêmica, como também na questão profissional”, comenta.

Já a segunda dica é o livro ‘Mindset: a nova psicologia do sucesso’. “Já parou para pensar que alguns de nós somos pessimistas ou otimistas, bem-sucedidos ou malsucedidos? Esta obra auxiliará os leitores a entender essas reflexões e também a observar que muitos de nós temos modelos mentais predefinidos, mas que são passíveis de serem mudados. A leitura contribuirá para a ampliação dessa visão de mundo e ajudará a conquistar e galgar postos almejados na sua vida”, declara a docente.

E, para aqueles que desejam gerenciar melhor o seu tempo, a indicação de Ana Cláudia é a obra ‘SCRUM: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo’. “Neste livro, você terá acesso a estratégias e reflexões que certamente serão divisoras de águas na sua compreensão e na organização da sua vida. Ele trará informações e elementos que o auxiliarão a ampliar sua visão e, mais do que isso, a organizar o seu tempo. Nunca ter foco e organização do tempo foi tão fundamental como no momento presente”, enfatiza.

Ana Claudia é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e atua como assessora do Programa de Gestão de Aprendizagem e é membro titular do Núcleo de Desenvolvimento Docente – NDD – com foco na formação dos professores na universidade.

Assessoria de Imprensa