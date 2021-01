MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE NA RODOVIA SE-170

24/01/21 - 09:59:56

Um motociclista identificado por Josevanio Barreto dos Santos, de 40 anos, morreu na noite deste sábado (23) após se envolver em um acidente na rodovia SE-170 que liga Lagarto ao município de Riachão do Dantas, na região do povoado Cruzeiro Verde.

As informações são de que ele seguia em uma motocicleta Honda Bros quando colidiu no fundo de um veículo. De acordo com informações, o motociclista tentava ultrapassar o veículo, que por sua vez também estava tentando ultrapassar o veículo a sua frente.

O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito