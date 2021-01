SERGIPE REGISTRA 492 NOVOS CASOS DE COVID-19 NESTE DOMINGO E OITO MORTES

24/01/21 - 21:05:03

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 24, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 492 casos, uma morte registrada neste domingo e mais sete novos óbitos que estavam em investigação. Em Sergipe, 132.829 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.727 morreram. Todos os oito óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 120.184 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: uma mulher, 92 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 52 anos, de Nossa Senhora da Glória, com doença cardiovascular crônica, diabetes e doença renal crônica; uma mulher, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão e pneumonia crônica; um homem, 78 anos, de Estância, com doença renal crônica; um homem, 80 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 86 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher, 68 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 279.132 exames e 146.303 foram negativados. Estão internados 347 pacientes, sendo que no serviço público são 104 em leitos e UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 106 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 216. Já nos leitos do serviço privado estão internados 46 pessoas na UTI adulta, sete na UTI neonatal/ pediatria e 78 em leitos clínicos, totalizando 131. São investigados mais sete óbitos. Ainda aguardam resultado 521 exames coletados.

Houve readequação dos leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ( MNSL), ampliados transitoriamente para 29, permanecendo 10 leitos devido redu-

ção do número de recém nascidos internados com infecção pelo SARS-CoV-2.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br._