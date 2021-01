Flor do recesso no jardim da especulação

25/01/21 - 08:27:21

Por Adiberto de Souza

O disse-me-disse sobre possíveis candidatos nas eleições de 2022 não passa de uma famosa flor do recesso, nome do estardalhaço dado à notícia sem muita relevância. Talvez por falta de assunto mais palpitante para o período, a classe política e a imprensa não se cansam de lançar balões de ensaio. Agora mesmo, nasceu uma dessas flores, muito comum no jardim da especulação. Com as cores do PT, PSC e PL, a formosura tem ocupado parte do tempo de lideranças políticas e articulistas, embora ninguém admita como provável uma futura coligação entre as três legendas, pois o Partido dos Trabalhadores sempre marchou em lado aposto às outras duas agremiações. Claro que em política tudo é possível, porém o formato da aliança propagada está mais para uma estéril flor do recesso, que deverá murchar logo depois do Carnaval, quando a classe política e a imprensa voltarão a se ocupar de temas mais reais. Portanto, até lá, o tom da prosa será o mesmo, embora todos saibam que esse zunzunzum não passa de blá-blá-blá. Vixe Maria!

Terra treme

A terra tremeu, ontem, no município sergipano de Canhoba. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o tremor teve magnitude 1.8. Esta não é a primeira vez que a terra tremeu naquela região. Em 2020, foram registrados cerca 130 abalos sísmicos em Canhoba, alguns deles, sentidos pela população. Ante do de ontem, o último tremor ocorreu no dia 10 de outubro passado. Crendeuspai!

Pilatos do PDT

Pedetistas sergipanos estão invocados com o presidente estadual do partido, deputado federal Fábio Henrique. Tudo porque, ao ser indagado sobre um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele saiu pela tangente. Diferente de outras lideranças do partido, favoráveis ao bota fora do capitão de pijama, Fábio Henrique disse que o momento é para pensar na volta do auxílio emergencial. Em nota, os filiados do PDT comparam o deputado a Pôncio Pilatos que, mesmo sabendo da inocência de Jesus Cristo, lavou as mãos para agradar a plateia. Misericórdia!

Sem segurança

Os consumidores ainda compram em camelôs artigos que não têm controle de segurança. Cerca de 32,1% dos entrevistados pela pesquisa do Instituto MDA relataram ter adquirido um produto no mercado informal nos últimos 12 meses, com destaque para brinquedos (37,1%). Mesmo assim, a consulta destaca que em relação à segurança, 65,1% das pessoas disseram dar preferência a produtos que trazem o selo de identificação do Inmetro. Menos mal, né?

Na terrinha

E quem estará em Propriá na próxima quinta-feira é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O principal item da agenda é a inauguração do acesso à nova ponte da BR-101 sobre o rio São Francisco, interligando os estados de Sergipe e Alagoas. O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, defende que a classe política sergipana compareça ao evento para pedir que o governo federal conclua a duplicação do trecho sergipano da BR-101, obra que se arrasta há mais de 10 anos. Ah, bom!

Onze a zero

Veja o que publicou o portal Destaquenotícias: “Nos primeiros 21 dias deste ano, 11 suspeitos de crimes diversos tombaram mortos à bala em Sergipe. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, todos reagiram à voz de prisão e levaram a pior na troca de tiros com a Polícia. Somente na última quarta-feira (20), policiais civis e militares encurralaram no interior do estado sete criminosos, que acabaram partindo dessa para melhor. Graças à Divina Providência e à péssima pontaria dos hoje defuntos, nenhum agente da lei ficou ferido nos anunciados confrontos à tiros”. Deus é mais!

Anexo partidário

Filiados do PSC pularam a cerca partidária e pousaram na direção do PSL sergipano. A jovem advogada Yandra Moura assumiu a presidência do partido. O ex-prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante, foi empossado na 1ª Secretaria, enquanto o ex-peixinho Zeca da Silva é o novo secretário geral da legenda. O PSL estava sob o comando do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), contudo a sua direção nacional optou em entrega-lo ao ex-deputado federal André Moura, presidente do PSC em Sergipe. Em outras palavras, a legenda deixou de ser um apêndice do PTB para virar um mero anexo do PSC. Home vôte!

Educação em debate

A Academia Sergipana de Educação festeja o seu primeiro aniversário, quarta-feira próxima, com uma mesa redonda sobre “educação em tempos de pandemia”. Coordenado pelo professor José Fernandes de Lima, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, o debate terá as participações das educadoras Anaci Paim e Gabriela Zelice, além do médico Antônio Samarone. Será a partir das 19h30 no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=PAG5Bkh5qmY. Prestigie!

Publicação atrasada

A editora oficial Serviços Gráficos de Sergipe ainda não tem uma data para lançar o e-book com o relatório final da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa de Araújo”. Os trabalhos de coleta de depoimentos e conclusão do relatório foram concluídos no ano passado, porém a Segrase admite que houve um atraso na publicação da esperada obra. Durante os pouco mais de quatro anos, a Comissão ouviu cerca de 30 depoimentos de vítimas e testemunhas da violenta repressão militar registrada no período de 1946 a 1988, quando ocorreram flagrantes violações aos direitos humanos. Marminino!

Partidos demais

Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a existência de 33 partidos políticos regularmente constituídos no Brasil. Além dessas, outras 77 legendas estão em algum estágio do processo de organização e registro na Justiça Eleitoral. A continuar nesta toada, em breve cada eleitor terá seu próprio partido. Aqui em Sergipe mesmo, tem gente comandando várias legendas de aluguel. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 13 de abril de 1896.