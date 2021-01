Homem morre em incêndio em Motel e mulher fica gravemente ferida na cidade de Estância

25/01/21 - 08:05:00

Um incêndio registrado por volta das 5 horas desta segunda-feira (25), em um quarto de um Motel localizado às margens da BR-101, no município de Estância, provocou a morte de um homem, ainda sem identificação, e queimaduras graves em uma mulher, também ainda não identificada, que socorrida e levada para o Hospital Jessé Fontes.

As informações são de que a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar encontrou o veículo completamente tomado pelas chamas, e que foi debelado. O local foi isolado até a chegada da polícia, que fará a perícia para identificar as causas do acidente.

A mulher, gravemente ferida e hospitalizada, ainda não prestou nenhum depoimento sobre as causas do acidente. O IML fará o recolhimento do corpo e a sua devida identificação.

Com informações do site Factual 1