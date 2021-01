Ipesaúde vacina profissionais da linha de frente contra Covid-19

Serão vacinados, neste primeiro momento, 114 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam na unidade de urgência e também no Centro de Tratamento de Síndrome Gripal

Um momento aguardado com grande expectativa pela enfermeira Patrícia Garcez, a primeira da linha de frente do serviço de urgência do Ipesaúde a receber a dose da vacina contra o coronavírus, na manhã desta segunda-feira(25). “A sensação é de alívio, pois são meses bem sofridos com a pandemia e a vacina é um sinal que podemos esperar dias mais tranquilos”, pontua.

As doses foram administradas por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Serão vacinados, neste primeiro momento, 114 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam na unidade de urgência e também no Centro de Tratamento de Síndrome Gripal. Cerca de 270 profissionais precisam ser imunizados.

O enfermeiro Gerinaldo Correia, do Centro de Tratamento da Síndrome Gripal também falou sobre a importância da vacina. “Esse momento é histórico, importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, diante desse caos que passamos durante 2020. Hoje, é um suspiro para área da saúde com a chegada dessa vacina. Isso não é fácil, eu mesmo, em minha família, já perdi dois tios por causa da covid-19 e lá trabalhando na linha de frente, eu vejo que esse vírus não é brincadeira”, conta Gerinaldo Correia.

Enfrentamento

Desde o início da pandemia em 2020, o Ipesaúde montou uma estrutura totalmente capacitada para atender todos beneficiários que buscam assistência com sintomas de doenças respiratórias, sendo casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. O Centro de Tratamento da Síndrome Gripal atende das 7h às 12h, na rua Dom José Thomaz, 331, bairro São José. A unidade conta com uma equipe composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender a demanda.

O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) também recebe beneficiários com sintomas de doenças respiratórias 24h e fica localizado na avenida Desembargador Maynard, anexo ao Hospital Cirurgia. Lembrando que para os casos de urgência pediátrica, o acolhimento é no Hospital São Lucas.

Apesar da chegada da vacina, o momento é de continuidade das medidas de proteção contra o coronavírus, como explica a enfermeira Marcela Martins, supervisora do turno da manhã no SPA.

“A vacina chega em um momento importante e nos motiva, principalmente nós que estamos aqui na linha de frente e temos que redobrar os cuidados. Mas é importante ressaltar que é preciso continuar com a conscientização e é primordial manter a precaução, o uso do álcool, higienização das mãos, uso da máscara e evitar aglomerações”, alerta.