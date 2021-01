Janier Mota destina R$ 660 mil para Saúde de Itabaianinha, Glória e Carmópolis

25/01/21 - 11:57:49

Ter acesso aos serviços de Saúde de forma digna é fundamental para uma boa qualidade de vida. Ciente da importância desta área para a vida dos cidadãos, a deputada estadual Janier Mota (PL) destinou um total de R$ 660 mil de emenda parlamentar, neste ano de 2021, para os municípios de Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória e Carmópolis investirem em saúde.

“Como deputada e presidente da Comissão da Saúde na Alese, cuidar da nossa população e proporcionar saúde justa a todos é mais do que uma prioridade em meu mandato: é uma missão. Por isso, minhas emendas vão do Sul ao Sertão do nosso Estado, passando por importantes municípios de Sergipe”, destaca a parlamentar.

Janier indicou uma emenda de R$ 350 mil diretamente para o Hospital São Luiz Gonzaga, significativa unidade assistencial filantrópica de Itabaianinha, para a aquisição de um aparelho de ultrassonografia, um de Raio-X e equipamentos para a implementação de Laboratório de Análise Clínica.

Interventora do Hospital São Luiz Gonzaga, Glícia Fontes ressalta a relevância dos recursos financeiros para a unidade hospitalar. “Recebemos com muita alegria essa notícia de que até dezembro receberemos essa emenda para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Mais uma vez, a deputada Janier mantém seu compromisso com a saúde do nosso Estado, evidenciando um carinho especial por Itabaianinha”, afirma.

Para Nossa Senhora da Glória, expressivo município do Alto Sertão Sergipano, Janier destinou R$ 280 mil, que serão aplicados na compra de duas ambulâncias e um aparelho de ultrassonografia para o Hospital Regional da cidade.

“Agradecemos a deputada pela emenda, com fins para a compra de ambulâncias e aparelho de UGS, os quais irão ajudar os glorienses e cidades circunvizinhas. Ressalto a importância de investimentos constantes na área da saúde a fim de melhorar o acesso aos serviços de saúde e a qualidade de vida do sertanejo”, destaca a secretária de Saúde de Glória, Franciele Lima.

Também por meio de emenda da deputada Janier, Carmópolis receberá o apoio financeiro de R$ 30 mil para a aquisição de materiais odontológicos e custeio para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima.

“Sem dúvida nenhuma, o recebimento dessa emenda vai ter uma importância muito grande para o desenvolvimento das ações odontológicas do nosso hospital, nos possibilitando melhores condições de trabalho, uma melhor assistência para os cidadãos de Carmópolis. Neste atual cenário de pandemia, todo o recurso que está chegando ao município, como da deputada Janier, é muito benéfico, pois nos dá certeza de que podemos estar caminhando sempre juntos, com pessoas que têm o desejo de contribuir com a saúde”, afirma a secretária de Saúde de Carmópolis, Evelyn Carvalho.

Por Tatianne Melo