PM, CBM E CAPITANIA REALIZAM FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO MOSQUEIRO

25/01/21 - 12:55:00

No último fim de semana, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos realizaram uma fiscalização no âmbito da Operação Verão Seguro, na região do Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju, e também pelo rio Vaza Barris, município de Itaporanga D’Ajuda.

Na ação foram empregadas duas embarcações da Marinha, uma do PPAmb e uma do Corpo de Bombeiros. A operação também fiscalizou veículos aquáticos – jet skis -, além de realização de testes do etilômetro. As equipes também verificaram a presença de veículos que circulavam na faixa de areia de Aracaju, proibido pela lei nº 2024/1993, das 9h às 17h.

A comandante do PPAmb, capitã Priscila Aragão, explicou que a operação teve como objetivo garantir a segurança nas áreas de rios e praias. “Na operação, a Capitania dos Portos visava salvaguardar a segurança do tráfego aquaviário e a prevenção à poluição hídrica. A Polícia Militar estava provendo segurança às equipes, assim como prevenindo e coibindo crimes e infrações”, detalhou.

Foram lavrados oito autos de infração de trânsito. Ainda na fiscalização, as equipes também identificaram estabelecimentos que foram construídos de maneira irregular, na área da Ilha Mem de Sá, no município de Itaporanga D’Ajuda.

Fonte e foto assessoria