PMA promove intervenção artística com grafite na pista de skate da Orla Porto Dantas

25/01/21 - 06:49:30

Como forma de sensibilizar a população para a conservação dos espaços públicos e de uso coletivo da cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), promoveu, em parceria com 18 artistas, uma intervenção artística com grafite na pista de skate da Orla Porto Dantas, na zona Norte da capital. Os trabalhos iniciados na tarde de sábado, 23, foram concluídos neste domingo, 24.

Através desta modalidade de arte urbana caracterizada pela produção de desenhos e pinturas em locais públicos como paredes, edifícios, ruas, etc, todas as estruturas do espaço de lazer ganharam um novo colorido com temáticas variadas.

De acordo com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, a ação demonstra a preocupação da administração municipal na manutenção destes ambientes de uso comum, bem como na promoção de atividades que contribuam para o bem-estar das comunidades que usufruem do espaço.

“O bem público pertence a todos, sendo essencial a sua preservação para que tenhamos ambientes cada vez mais limpos e organizados. Neste sentido, além de embelezar os ambientes, proporcionar a pintura artística através do grafite é uma das alternativas de evitar, também, as ações de vandalismo, principalmente por meio de pichações”, enfatizou Luiz Roberto.

Para Carlos André Oliveira Chagas, um dos responsáveis pelo painel que homenageia o skatista sergipano Nego John (in memoriam), a parceria com a Prefeitura foi positiva. “É importante conseguir o apoio do poder público para divulgarmos a nossa arte em espaços como esse com grande circulação de pessoas. Além de termos a nossa manifestação artística na cidade, estamos contribuindo para deixar os locais mais bonitos e, consequentemente, mais bem cuidados”, destacou ele.

“Trabalhos como esse são de extrema importância, pois agregam e valorizam os espaços públicos através da arte e da cultura”, reiterou Jhoni Carlos dos Santos, grafiteiro, mais conhecido como Feyk.

Antônio Lisboa, morador do bairro, que acompanhou da porta de casa todas as etapas do processo criativo, parabenizou a gestão pela iniciativa. “A Prefeitura está de parabéns porque conseguiu deixar a nossa área de lazer ainda mais bonita e agradável. As pinturas estão bem feitas e com certeza vai servir de cenário para minhas selfies”.

O casal Francislene Nascimento Santos e Everton Carvalho ficou encantado com a novidade que imprimiu mais cor ao espaço destinado à prática esportiva do skate. “Venho aqui com meus filhos com frequência e, infelizmente, algumas vezes me deparei com pichações, mesmo com o esforço da Prefeitura para manter as estruturas pintadas e limpas. Agora, o lugar está mais atrativo para as crianças e para os jovens, até porque esse tipo de arte tem tudo a ver com o esporte e ainda valoriza os nossos artistas”, frisou ela. “É uma iniciativa muito bacana”, complementou Everton.

Foto: Felipe Goettenauer