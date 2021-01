Policiais do Tático prende indivíduos armados no terminal do DIA em Aracaju

25/01/21 - 08:57:21

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM prendeu no sábado (23) dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo no terminal do D.I.A.

Durante patrulhamento, os policiais foi acionados pelo CIOSP a respeito de um indivíduo armado no terminal. De imediato, os policiais foram até o local e abordaram o suspeito com um revólver cal .32 com 05 munições intactas.

Logo após, populares informaram que o suspeito estava acompanhado de um outro suspeito que saiu do local ao perceber a aproximação dos policiais. Nas buscas, o outro suspeito também foi abordado e portava um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para providências necessárias.