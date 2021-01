PMA reabre cadastramento para contratar técnicos de enfermagem e enfermeiros

25/01/21 - 13:41:40

Somente nesta terça-feira, dia 26, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai ofertar senhas para cadastramento emergencial (pessoa física) para os cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro. Os profissionais a serem contratados atuarão nas ações de combate à pandemia da covid-19, e também para compor cadastro reserva.

Serão distribuídas 120 senhas para técnicos de enfermagem e 60 para enfermeiros, na sede da SMS, a partir das 8h, apenas para as referidas categorias. Preferencialmente, os profissionais desenvolverão suas atividades em período diurno.

O cadastramento emergencial está regido pelo Edital Nº 07/2020 e, de acordo com o representante da Secretaria da Saúde de Aracaju, Pedro Rochadel, trata-se de uma continuidade. “Este chamamento emergencial é para recebimento de documentação de novos profissionais, objetivando a contratação imediata e a formação da lista de cadastro reserva, para caso haja necessidade, os profissionais possam ser chamados prontamente”, explica.

Ainda segundo Rochadel, os profissionais interessados devem efetuar o cadastramento por meio do protocolo na sede da Secretaria da Saúde. “O cadastramento será presencial na sede da SMS, na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio. Na ocasião, o profissional deverá entregar toda a documentação exigida no edital”, orienta.

Documentos

O profissional deverá apresentar cópia, acompanhada de original, do documento de identidade com CPF; comprovante de residência; número do PIS/PASEP; dados de conta bancária em seu nome; certidão negativa eleitoral; e estar com registro regular válido junto ao Conselho da sua categoria, conforme previsto no edital disponível no site da Prefeitura

