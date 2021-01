Secretaria de saúde de São Cristóvão realiza vacinação dos profissionais da SAMU

25/01/21 - 15:59:17

A vacinação em São Cristóvão segue acontecendo dentro do cronograma estabelecido pela secretaria de saúde do município, que prioriza os profissionais de saúde, idosos e deficientes institucionalizados e índios aldeados. Na manhã de hoje (25), foi a vez dos profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) da base localizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A base contém uma UTI Móvel, formada por condutor, enfermeiro, médico e técnico de enfermagem, e duas unidades básicas, formadas cada uma por um condutor e um técnico de enfermagem.

“Nossos turnos são de 24h por dia, sete dias por semana. Temos oito profissionais atuando por dia, e um espaço que funciona não apenas para a UFS, mas para toda a sociedade, toda a região, como Eduardo Gomes, Rosa Elze, sede de São Cristóvão. Além disso, a UTI móvel viaja também para outras cidades, cobrindo o estado todo”, afirma Adriana Fontes, técnica de enfermagem da equipe.

Foram vacinados pela manhã 29 profissionais da equipe, que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. O cronograma prevê que em 21 dias a equipe de vacinadores retorne ao local para aplicar a segunda dose da vacina.

“Estou muito feliz pois isso vai ajudar a acabar com o sofrimento de toda a população e também acabar nossa preocupação de pegar esse vírus e levar para a nossa família. Tem sido tenso, pois na nossa família nos reunimos sem aquele contato do abraço, do aperto de mão, só com o distanciamento. Ver um ente querido e não poder dar um abraço. Agora estou contente, satisfeito”, afirma Jean Carlos Santos, condutor da SAMU.

Os profissionais que não conseguiram estar presente durante a vacinação in loco deverão contatar à equipe da secretaria de Saúde de São Cristóvão pelo whatsapp tira-dúvidas da covid-19: (79) 99883-6201.

Fonte e foto assessoria