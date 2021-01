Sergipanos conhecem Maragogi-AL com a Vamo Nessa Tur

25/01/21 - 12:16:18

No último final de semana, 23 e 24 de janeiro, cerca de 50 sergipanos conheceram as belas praias de Maragogi, o Caribe Brasileiro, com a agência de viagens Vamo Nessa Tur. Região localizada no norte de Alagoas e repleta de piscinas naturais. O mar calmo e transparente forma um cenário digno de cartão-postal, juntamente com os coqueirais. O lugar, cujo nome provém de um rio da região, é banhado pela Costa dos Corais, área de proteção ambiental brasileira, e se tornou o segundo polo alagoano mais visitado pelos turistas.

A excursão contou com diversos atrativos e os viajantes ficaram hospedados na pousada O Caribe de Maragogi. No sábado, os sergipanos foram recepcionados pelo Barra Mar Beach Club e fizeram um passeio de catamarã com parada nas piscinas naturais registrando fotos subaquáticas, alguns aproveitaram também para conhecer o Eco Park Sol e Mar para ver os animais silvestres e tirar fotos com águias, corujas, cobras e diversos outros animais. Já no domingo, o receptivo foi no restaurante Caminho da Barra com direito a música ao vivo e passeio de buggy por mais pontos turísticos da cidade litorânea.

A agência Vamo Nessa Tur foi fundada há três anos e já levou mais de mil viajantes pelo Brasil afora. As próximas excursões serão para Morro de São Paulo-BA, Sundown Park-PE e Fortaleza, Jericoacoara, Beach Park e Buraco Azul no Ceará. Para detalhes e mais informações sobre as viagens basta seguir no instagram @vamonessatur

Fonte e foto Felipe Martins