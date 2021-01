SES REÚNE GESTORES PARA ALINHAR ESTRATÉGIAS DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

25/01/21 - 16:44:19

A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, realizou na manhã desta segunda-feira, 25, uma reunião virtual com os secretários de saúde dos municípios sergipanos, para discutir estratégias da campanha de vacinação contra a Covid-19, como a importância da imunização dos grupos prioritários. Participaram da reunião o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, a gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Oliveira, e a enfermeira do Programa de Imunização do Estado, Ana Beatriz Lira.

Segundo a Secretária Mércia Feitosa, a reunião tratou dos avanços, alinhamentos e problemas identificados na primeira semana de vacinação, e também para comunicar a chegada das vacinas da AstraZeneca e de um novo lote da Coronavac.

“Informo que ainda hoje receberemos um novo lote da Coronavac em Sergipe, serão aproximadamente 8.800 doses. Continuamos a priorizar os profissionais da saúde, entendemos que esses meses não foram fáceis pra ninguém, contudo precisamos vacinar esses bravos trabalhadores que se dedicam diariamente a salvar vidas”, disse a secretária.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, a reunião foi com todos os gestores dos municípios, para fazer uma avaliação de como foi a primeira semana de vacinação. “Reforço a necessidade de cada município registrar adequadamente de forma individual cada pessoa vacinada, houve um atraso no sistema nacional de informação, mas já está disponível para que possamos de fato informar os dados coletados da cobertura vacinal”, pontuou.

A enfermeira Ana Beatriz Lira, enfatiza que o levantamento das doses aplicadas pelos municípios já está sendo feito. “Estamos fazendo essa verificação para termos uma parcial de quantas doses foram aplicadas e de como será feita a logística de entrega também da segunda remessa. É importante deixar registrado que só receberão de imediato às vacinas da AstraZeneca os municípios que concluíram a vacinação da Coronavac e que já tenham passado esses dados ao sistema do Ministério da Saúde”, destacou.

“É válido frisar para o público que quem tomou o imunizante da Coronavac na primeira etapa não pode tomar a segunda dose da AstraZeneca, recebe a segunda de acordo com a primeira”, concluiu Lira.

No domingo, 24, o Estado de Sergipe recebeu do Ministério da Saúde 19 mil doses de vacinas que foram produzidas pelo Instituto Serum, na Índia. O imunizante é fabricado pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Foto: Flávia Pacheco