TRIPULANTES DO GTA QUE SALVARAM HOMEM EM RIO SERÃO HOMENAGEADOS

25/01/21 - 10:34:23

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, enviará nesta segunda-feira (25), ofício para os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil para que possam homenagear os tripulantes da equipe Falcão 01, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que participaram da missão de resgate de um homem que estava se afogando no Rio Sergipe, na região central de Aracaju, no último sábado, 23.

Os integrantes do GTA realizavam patrulhamento policial quando avistaram o homem no rio Sergipe. Ele apresentou sinais de exaustão e começou a se afogar. O operador aeronáutico cabo Patrício Canuto pulou no rio e fez a intervenção de salvamento. O homem foi resgatado e encaminhado ao hospital, com o apoio do Batalhão de Choque (BPChq) e do Corpo de Bombeiros.

Junto ao cabo Patrício Canuto, participaram da missão o comandante Rubens, o segundo piloto Virgílio e o operador aeronáutico sub-tenente Jocivaldo. No ofício que será encaminhado na manhã desta segunda-feira, 25, também haverá a solicitação da avaliação de promoção por bravura do cabo Canuto, que pulou no rio para concretizar o salvamento.

Com informações e foto da SSP