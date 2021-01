Vôlei Sentado: Seleção feminina está em Sergipe para preparação rumo a Tóquio

Visando os Jogos Paralímpicos de Tóquio, a seleção brasileira feminina de vôlei sentado está em Sergipe iniciando a preparação de olho em uma medalha na maior competição mundial. A equipe desembarcou em Aracaju no último domingo, 24, onde realizou os testes de covid, atendendo os protocolos sanitários. A equipe segue no Estado até o próximo sábado, 31.

Após 10 meses longe das quadras, as meninas farão treinos técnicos, táticos e de preparação física alternados em duas cidades. De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), a seleção treinará todas as manhãs em Itabaiana, no Ginásio Chico do Cantagalo, além de dois dias na Academia Paulo Bedeu. No período da noite, os trabalhos serão realizados na quadra do Colégio Master.

O técnico da seleção informou como serão os trabalhos com a atletas. “A quadra é muito boa, com piso excelente, digno de uma seleção nacional. Tenho certeza que vamos nos esforçar ao máximo para levar as atletas ao melhor nível possível”, afirmou Agtônio Guedes. A equipe feminina são as atuais detentoras da medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Parceria

A semana de treinamento conta com a parceria do Governo de Sergipe, através da Superintendência Especial de Esporte, e o apoio do Colégio Master, Deso, Academia Paulo Bedeu e Prefeitura de Itabaiana. Patrocínio: Loterias Caixa.

