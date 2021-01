ALESSANDRO VIEIRA E KITTY GARANTEM INVESTIMENTOS DE QUASE UM MILHÃO E MEIO

26/01/21 - 15:03:58

Em busca de ações que visem a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) esteve reunida com o senador Alessando Vieira (Cidadania), com o prefeito de Nossa Senhora das Dores, Mário da Clínica (Cidadania), e com o vereador do município, Lucas Lima (Cidadania), para discutirem sobre a aplicação de R$ 1.3 milhões de reais para os setores da saúde e infraestrutura no município, além do repasse no valor de R$ 100 mil destinado por Kitty Lima em emendas individuais.

A iniciativa reflete a parceria entre a deputada Kitty Lima e o senador Alessandro Vieira que têm atuado de maneira conjunta para a captação e destinação de recursos a municípios sergipanos de acordo com a demanda de cada região.

Durante o encontro, Mário das Clinicas e Lucas Lima pontuaram alguns problemas encarados no município e ressaltaram, principalmente, a necessidade de investimentos para a realização de serviço de pavimentação das vias da cidade e chamaram a atenção para o déficit na saúde pública do município.

Em uma ação conjunta, Kitty Lima e Alessadro Vieira garantiram um aporte no valor total de R$ 1.3 milhão para Dores, sendo R$ 600 mil que serão encaminhados via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) para as obras de infraestrutura necessárias para melhoria da mobilidade urbana, e R$ 700 mil para serem investidos na saúde pública por meio de emendas parlamentares do próprio senador.

“O valor das emendas destinadas por Alessandro Veira será utilizado para a compra de duas ambulâncias no valor de cerca de R$ 150 mil, cada uma, e o restante, cerca de R$ 400 mil, será investido em incrementos para manutenção da saúde pública de Dores, garantindo assim que a população tenha um serviço de qualidade”, explicou Kitty.

A parlamentar anunciou também que destinará mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares próprias para a construção de uma quadra poliesportiva, incentivando assim a prática de esportes entre crianças e adolescentes e oferecendo mais um espaço se lazer à população dorense.

“Estamos ouvindo os gestores e a população em busca de melhorias para cada município, e quando somamos forças potencializamos os resultados. Queremos o melhor para Sergipe e para o nosso povo, por isso eu e o senador Alessandro Vieira estamos trabalhando juntos para o desenvolvimento do nosso estado. O ano mal começou e já estamos assim, promovendo verdadeiras mudanças pelos quatro cantos de Sergipe”, disse Kitty.

Fonte e foto Ascom Kitty Lima