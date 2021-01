Avança Sergipe: Governo revitaliza rodovia que liga Riachão do Dantas a Pedrinhas

26/01/21 - 12:37:13

Obra irá beneficiar citriculturores da região no transporte das mercadorias.

As máquinas na pista dão sinal de que as melhorias para a rodovia SE-285 estão sendo executadas. Os trabalhadores não param e os serviços de reestruturação do trecho da rodovia entre Pedrinhas e Riachão do Dantas, no Território Centro Sul do estado, estão 40% concluídos. Os trabalhos vão desde a entrada da SE-160, no município de Pedrinhas, até o acesso à SE-170, em Riachão do Dantas, numa extensão total de 16,86 km.

A obra é executada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). A drenagem está quase pronta e já foram executados alguns trabalhos individuais, como a cinco quilômetros já reciclados, 2,5 de imprimação e a aplicação do cimento asfáltico usinado a quente (CAUQ) já começou a ser feita em alguns trechos.

O prazo total para a conclusão da obra é de 300 dias. São mais de R$ 12,5 milhões investidos e, segundo o engenheiro civil Pedro Valeriano, responsável pela obra, hoje existem 25 funcionários trabalhando. Em alguns trechos da rodovia o tráfego segue o esquema de pare e siga e todas as orientações para os motoristas são passadas pela empresa que executa os serviços.

Uma obra de suma importância para a interiorização do Estado e para a melhoria da qualidade de vida de quem mora na região, com benefícios que vão influenciar na economia, já que a região é responsável pelo cultivo de frutas cítricas e a recuperação da rodovia facilitará o acesso e o manejo das mercadorias.

O engenheiro explica que a preocupação do Governo do Estado é em transformar o cenário do interior sergipano. “Estamos realizando um trabalho importante nesse momento, recuperando estradas que estavam em condições mínimas de trafegabilidade de veículos. No caso do trecho Riachão do Dantas e Pedrinhas, a iniciativa não somente trará benefícios ao setor de infraestrutura, mas também a toda a economia da localidade”, relatou.

Fonte e foto DER