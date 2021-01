Bruna Marquezine usou seus stories do Instagram na tarde desta terça-feira (26) para desmentir boatos de que irá se tornar cantora

26/01/21 - 15:35:19

A atriz, que recentemente compartilhou fotos de um clipe, iniciou:

— Para quem não entendeu nada deste último story que respostei dizendo “Clipe Bruna”… Entrei no Twitter e vi vocês confusos perguntando. Não é o início de uma carreira musical, tá? Calma. Ou será que é?

Ela, que está no ar na reprise de “Mulheres apaixonadas”, continuou, explicando que se trata de uma campanha para uma marca de roupas. Na obra, ela cantará de forma amadora:

— Sai dia 25 de fevereiro o clipe com a música. Eu vim aqui falar isso porque vi gente perguntando se a música ia estar no iTunes. Como assim, gente? Não tenho nem roupa para virar cantora! Brincadeira, roupa eu tenho (risos)

A artista ainda brincou que, a depender da reação dos fãs, pode se empolgar com a ideia:

— Vim aqui só para dizer isso mesmo, esclarecer e dizer que estou mega ansiosa porque existe uma popstar dentro de mim que sempre sonhou gravar clipe, fazer turnê… E estou nervosa, com frio na barriga, mas amei. Pedi para voltar ao estúdio para regravar porque achava que podia mais. Que louca! Tomem cuidado com a quantidade de biscoito que vocês vão me dar porque é capaz de acreditar… E aí vocês vão criar um monstro. Se eu acreditar que sou cantora ninguém vai tirar da minha cabeça que sou cantora.

Fonte/Foto: globo.com